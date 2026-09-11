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Празнува Кеворк Кеворкян, който пази паметта

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Кеворк Кеворкян Снимка: 24 часа

Какво ще е членството ни в бъдещето - този въпрос Кеворк Кеворкян задава на Радой Ралин в знаменитото тв предаване “Всяка неделя”.

Паметта, отговаря мъдрият поет. И сякаш завещава онова самотно занимание, което най-известният тв журналист продължава да върши и днес - да пази паметта. 6000 гости и 70 000 въпроса превърнаха “Всяка неделя” в легенда, но и сега Кеворкян, който празнува рождения си ден днес, успява да ги съхрани във вече модните онлайн канали - и в собствен сайт, и във фейсбук.

Запазил е дори прочутия си стил на задаване на въпроси, наречен от актрисата Катя Паскалева “кеворкиране”. И макар че вече не е в телевизионното студио, той пита чрез вестникарските си аналитични статии - остри, доста неудобни понякога, но винаги актуални и без да спестяват истината.

От “24 часа” - здраве и вдъхновение!

Кеворк Кеворкян

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