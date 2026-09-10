Филм, създаден с помощта AI, представиха на кинофестивала във Венеция

Документален филм, създаден с помощта на изкуствен интелект, е представен за първи път на кинофестивала във Венеция, предаде Ройтерс.

Лентата проследява възхода на основателя на модната марка „Дизел“ Ренцо Росо. Това е един от първите филми, които тестват мястото на тази технология в масовото кино, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Режисиран от Франческо Кароцини, продукцията Be Brave съчетава автентични интервюта и архивни кадри с видеоматериал, генериран от изкуствен интелект, който е толкова убедителен, че на зрителите вероятно ще им е трудно да разберат, че много от сцените не са реални, информира осведомителната агенция, цитирана от БТА.

Притесненията относно въздействието на изкуствения интелект върху творчеството и работните места в развлекателната индустрия се превърна в основна тема във Венеция. Режисьори и актьори, сред които Джордж Клуни, предупредиха за рисковете, свързани с бързо развиващата се технология, припомня Ройтерс.

Продуцентът на Be Brave Лоренцо Миели призна за тези опасения, но заяви, че киноиндустрията трябва да „се ангажира с изкуствения интелект, вместо да го отхвърля напълно“.

„Трябва да го регулираме, да го контролираме, да предотвратяваме експлоатацията и изчезването на професии. Но също така трябва да го разберем много добре“, каза той пред репортерите. Миели изрази надежда, че изкуственият интелект да се превърне просто в още един артистичен инструмент.

Росо, който е родом от североизточната част на Италия, превърна „Дизел“ от малка компания за джинси в една от най-разпознаваемите марки в модния свят, като си изгради репутация на „бизнесмен, който процъфтява благодарение на иновациите и поемането на риск“, отбелязва Ройтерс.

„Имах доста луд живот. Направих някои невероятни неща“, каза Росо. Въпреки че се определя като „ентусиаст в областта на технологиите“, той сподели, че е приел идеята за документалния филм, когато е разбрал, че ще се основава на изкуствен интелект. „Обичам да правя нещата преди всички останали“, кааза той, като припомни, че е бил сред първите италиански предприемачи, които са внедрили инструменти като факс и електронна търговия.

Филмът Be Brave беше показан извън конкурсната програма на кинофорума във Венеция, който продължава до събота, 12 септември.

Две продукции с българско участие имат световна премиера на фестивала. „Гурия" на грузинския режисьор Леван Когуашвили беше показан снощи в конкурсната програма Spotlight. Филмът е международна копродукция с участието на Грузия, Швейцария, Люксембург, България, Турция, Норвегия и Саудитска Арабия. Българското участие е чрез продуцентската компания „Арт Фест“ на Стефан Китанов, която е сред копродуцентите на филма, а проектът е реализиран и с подкрепата на Националния филмов център. По-късно тази вечер във Венеция е премиерата и на „До края на деня" (Сърбия-България-Словения-Черна Гора) на режисьора Йелена Максимович. Продуцент за България e PREMIERstudio, а асоцииран продуцент е Мира Сталева. Лентата е в състезателната програма „Хоризонти" на кинофестивала.