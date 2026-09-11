„Физика на тъгата" на Георги Господинов сред най-добрите книги на годината досега в Испания

Романът „Физика на тъгата" на писателя Георги Господинов е сред най-добрите книги на годината досега в Испания според „Ел културал". Романът е включен в селекцията на списанието, информира във Фейсбук страницата си авторът.

„Много се радвам, че точно този роман „Физика на тъгата", в прекрасния превод на Мария Вутова, е избран сред най-добрите книги на годината досега от испанския El Cultural", написа Господинов, споделяйки публикацията на изданието, пише БТА.

„Ел културал" определя романа като „съвременен шедьовър". Информира, че „Физика на тъгата" стига до испанския читател в ново издание на издателство Impedimenta с превод на Мария Вутова. Издателството представя книгата като лабиринт, в който личната памет се слива с колективната история, и като роман за паметта, загубата и въображението.

„Физика на тъгата" е публикуван за първи път през 2011 г.

Преди дни Георги Господинов спечели 32-рата награда „Жан Моне" за европейска литература за романа си „Градинарят и смъртта", в превод на френски език от Мари Врина-Николов и издаден от „Галимар" през август 2025 г. Отличието е и за цялостното творчество на писателя.

Полското издание на „Градинарят и смъртта", в превод на Магда Питлак, е сред седемте финалисти за Литературната награда на Централна Европа „Ангелус", която се присъжда за най-добра проза от региона. По този повод авторът припомни във Фейсбук страницата си, че преди седем години е спечелил отличието именно с романа „Физика на тъгата".