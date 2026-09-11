Документален филм, заснеман три години тайно на покривите на Тел Авив, разказва за войната в Газа

Същината на филма е системата за убиване - отнела живота на над 70 000 палестинци в Газа - както и начинът, по който тя функционира, и начинът, по който светът е допуснал това да се случи

Двадесет и четирима израелски военни - включително служители на разузнаването и войници, разкриват подробности за войната в Газа и за това, което определят като системно убиване на палестински цивилни.

Филмът „Наза" (Naza) имаше световна премиера на кинофестивала във Венеция. Той е дело Ювал Абрахам и Рейчъл Сор – израелските кинотворци, създали и наградения с „Оскар" документален филм No Other Land („Няма друга земя"). „Наза" е заснет тайно на покриви в Тел Авив в продължение на три години, а самоличността на участниците е скрита чрез дигитална обработка на гласовете и външния им вид.

Заглавието на филма препраща към съкращение, използвано от израелските военни за обозначаване на цивилни жертви, включително жени и деца, пише Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Участниците във филма описват системите за наблюдение и дистанционните бомбардировки, използвани в операцията на израелската армия. Според тях се прилага изкуствен интелект за идентифициране на потенциални цели на „Хамас" и за нанасяне на удари по домове и апартаменти, често със знанието, че вътре се намират семейства.

„Просто помолихме тези офицери и войници да ни опишат какво са правили", каза Абрахам на пресконференция в четвъртък. „Разбира се, възникваха и други въпроси, но основният беше свързан с детайлите – да ни го начертаят, да разберем как е работило всичко. А понякога, просто като зададеш въпроса, получаваш отговори."

Лентата стъпва върху журналистически материали, публикувани в периода 2023–2025 г. от израелско-палестинското списание +972 Magazine, изданието на иврит Local Call и вестник „Гардиън".

Това е единственият документален филм, който се състезава за наградата „Златен лъв", и един от двата филма в конкурса с жена режисьор. Филмът беше включен в програмата на фестивала в последния момент - по искане на самите създатели, както обясни продуцентът Джеймс Уилсън - „това се наложи отчасти, за да могат те да завършат процеса по анонимизиране на участниците в лентата".

Филмът не се съсредоточава върху мотивите, подтикнали участниците да проговорят. Абрахам отбеляза, че някои от тях са се разкайвали, докато други – не, някои съзнателно са говорили на иврит, а други са се изказали, водени от безразличие и гордост. Авторите и продуцентите са се вдъхновили от думите на Джонатан Глейзър - режисьора на филма „Зона на интерес" (The Zone of Interest), - че в неговата творба жертвите остават извън кадър, но никога не излизат от съзнанието на зрителя.

„Сметнахме, че ако се фокусираме твърде много върху съществуващите чувства на разкаяние или вина, това би отнело от същината на филма", каза Абрахам. „А същината на филма е системата за убиване - отнела живота на над 70 000 палестинци в Газа - както и начинът, по който тя функционира, и начинът, по който светът е допуснал това да се случи. Това е в основата на нашия замисъл."

Абрахам и Сор са двама от четиримата режисьори на филма „Няма друга земя"– носител на наградата за най-добър документален филм за 2025 г. Лентата разказва историята на палестински активисти, борещи се да защитят общностите си от разрушаване от страна на израелската армия. Филмът е плод на сътрудничество между израелски и палестински кинотворци и е създаден в периода 2019–2023 г., като работата по него приключва броени дни преди „Хамас" да предприеме смъртоносната си атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г., поставила началото на войната в Газа.

„Убиването на цивилни в Газа продължава", каза Абрахам. „Току-що, докато бяхме на фестивала, едно седемгодишно момиче загина заедно с баща си в автомобила им, а това, което показваме, е нещо, което продължава с пълна сила."

„Мисля, че филмът ни показва, че това не е някаква грешка. Не е инцидент. Това е нещо много, много системно", добави той, цитиран от Асошиейтед прес. „И според мен това трябваше да е очевидно за всички още от самото начало. Но ние го показваме отвътре, чрез свидетелства на хора, които са били там."