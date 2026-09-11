Продават на търг емблематична рокля на принцеса Даяна

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Емблематичната "рокля на отмъщението" на принцеса Даяна ще бъде пусната на търг.

Става дума за черната рокля, която принцесата облече за парти в Лондон часове след като тогавашният принц Чарлз призна по телевизията, че е изневерил.

Драматичното ѝ пристигане в галерията „Серпентин" през 1994 г., облечена в специално изработена черна копринена вечерна рокля от дизайнерката Кристина Стамболиан, се превърна в емблематичен исторически момент. Именно тогава британските медии нарекоха тоалета "рокля на отмъщението".

Аукционната къща „Сотбис" очаква роклята да бъде продадена за сума до 300 000 долара, когато бъде предложена на търг на 9 декември.

В прессъобщение на „Сотбис" се посочва, че това е първият път, когато роклята се предлага на търг от 1997 г. насам, когато покойната принцеса продаде 79 от роклите си, за да събере средства за благотворителни организации.

Стилистката на Даяна по онова време - Ана Харви, разказва, че принцесата решила в последния момент да смени тоалета си, пише Би Би Си.

Ретро автомобилът „Ягуар XJ40", с който Даяна пристигна на събитието, беше продаден на търг по-рано тази година за 66 250 британски лири.

Очаква се култовата рокля да се продаде много по-скъпо. Това няма да е първата дреха от гардероба на принцеса Даяна, която ще се продаде за значителна сума.

Пуловерът на принцеса Даяна, на който е изобразена черна овца сред редици от бели овце, бе продаден за 920 000 британски лири на търг, организиран от „Сотбис" в Ню Йорк през 2023 г.