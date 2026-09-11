Рапърът Снуп Дог ще води церемонията за наградите на MTV за видеоклипове в Лос Анджелис

Рапърът Снуп Дог (Snoop Dogg) ще бъде водещ на церемонията за наградите на MTV за видеоклипове (VMA), която ще се проведе на 27 септември в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

Церемонията ще бъде излъчвана на живо от Peacock Theater по CBS и MTV, както и в платформата Paramount+. Това ще бъде първото издание на VMA от 2017 г., което се провежда извън Ню Йорк или Ню Джърси.

Снуп Дог има 13 номинации за наградите и е носител на три статуетки Moon Man. Той прави своя дебют на сцената на VMA през 1994 г., а пет години по-късно закрива церемонията заедно с Доктор Дре и Еминем. Рапърът се завръща на сцената и през следващите години, включително за трибют към Notorious B.I.G., или Кристофър Уолъс, и за съвместно изпълнение с Еминем през 2022 г.

„MTV и VMA са част от моята история още от самото начало", посочи Снуп Дог. По думите му някои от най-значимите моменти в кариерата му са свързани с церемонията и с MTV, които са дали на хип-хопа възможност да достигне до публика по целия свят.

Сред водещите имена в тазгодишните номинации е Мадона с 11 номинации, включително за видеоклип на годината, изпълнител на годината и песен на годината. Тейлър Суифт има девет номинации, а Ариана Гранде и Сабрина Карпентър - по седем.

Бруно Марс и Зара Ларсон са с по пет номинации, а групата Nirvana ще бъде удостоена с наградата Video Vanguard за цялостен принос към музикалните видеоклипове, допълват Асошиейтед прес и БТА.