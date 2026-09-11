Премиера на "Приказка за хляба" тази вечер в Куклунеия театър на Търговище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавният куклен театър в Търговище представя премиерно тази вечер, петък, 11 септември, от 18 часа "Приказка за хляба", съобщават от театъра.

Всичко започва с една позната бабина рецепта, щипка памет и шепа брашно. Диляна и Дидо излизат на сцената, за да замесят онзи хляб, който носят в сърцата си от детството. Само че тяхната питка има собствен ум и току-що излязла от топлата пещ, оживява и поема по своя път.

Спектакълът ни връща към нещо толкова естествено и близко до всекидневието ни, че често го приемаме за даденост. Зад простата питка на масата стоят грижа, време, трудещи се ръце и предавана през поколенията любов.

Творческият екип стъпва върху народната приказка, за да сътвори искрен празник за семейна публика.

Сценичната адаптация е дело на Мая и Митко Димитрови, а режисьорът Димитър Димитров превръща месенето на хляб в живо сценично приключение.

Сценографията на Наталия Гочева и музиката на Петко Т. Манчев изграждат уютна атмосфера, обогатена от светлинните акценти на Михаил Керемидчиев и звука на Николай Христов.

На сцената актьорите Диляна Димитрова и Господин Динев-Дидо водят публиката през тази топла история, която обединява децата и техните родители.