Почина партньорът на Стоянка Мутафова на сцената - проф. д-р Николай Атанасов - Шуши

"Вчера почина нашият съпруг, баща, дядо и приятел Николай Атанасов - Шуши. Той премине в по-добър свят. Опелото ще се състои утре 12.09, в 10.00 в църквата на Приморско. За приятелите в София ще организираме панахида за 40 дни в София".

Това написаха роднините на актьора проф. д-р Николай Атанасов, който бе последният партньор на сцената на голямата Стоянка Мутафова.

Шуши дълги години бе преподавател в НАТФИЗ "Кр. Сарафов", във Варненския свободен университет и в Пловдивския университет. Режисьор и актьор. Снимал се е в повече от 15 български игрални филми, има над 60 роли в театъра, режисьор е на 18 театрални постановки, на много шоу програми, телевизионни постановки и концерти. Участва в първата популярна група на времето "Квартет Буфосинхронисти", с която има повече от 7000 представяния в цяла България и в 67 държави на Европа, Азия и Африка с програма на 26 езика. Режисьор и актьор в особено успешните театрални постановки "Госпожа Стихийно бедствие", "Безумната лейди Джули" и "Палавите вдовици" с участието на великата Стоянка Мутафова. Пиесите са представяни в Австрия, Германия, САЩ, Канада и Англия, а в България се играят все още с нестихващ успех. Постановката "Г-жа стихийно бедствие" постига своеобразен рекорд – 1221 пъти на сцена.

Николай Атанасов е удостоен с наградата на Съюза на артистите в България за естрадно изкуство, притежава награди за актьорско майсторство от различни национални прегледи, носител е на почетния знак на град Плевен.

"Театърът и киното са колкото сродни, толкова и различни. За мен театърът е по-интересен, дава ми много повече възможност да импровизирам, да раждам идеи и да виждам как оживяват, в киното е по-особено. Не случайно Фелини е казал: "Дайте ми едно дърво, аз ще го снимам така, че то ще започне да играе", докато в театъра е трудно да играеш, ако си дърво.

Играта извира от мен и ми дава много. В последните две години усещам колко много ми липсва тя, пътуванията, силния пулс на деня – изведнъж всичко спря, притихна, замря. Не съм играл отдавна и толкова ми липсва сцената. Често виждам смешното и в най-тъжното. Няма само тъга, няма само смях, те винаги са преплетени. Но аз никога не съм бил от страната на прочутите, на славните, на големите и известните, не съм копнеел за награди и хвалебствия", каза в едно от последните си интервюта Николай Атанасов - Шуши за медията. Редакцията изказва съболезнования на близките.