Хари се връща към активна работа в Англия със скок с парашут

Поривът на принца да има по-видима роля в родината обаче бе попарен от писмо на баща му до 100 влиятелни личности

Принц Хари планира да се върне към активна благотворителна дейност в родината си, след като отново заживя в Англия. По-малкият син на британския крал Чарлз III даже смята да възстанови публичните си изяви със запомнящ се скок с парашут по-късно този месец.

Целта е да бъдат събрани средства за благотворителни организации на военни ветерани, а Хари е бил вдъхновен за инициативата от 102-годишен участник във Втората световна война. Принцът среща Ед Маршал по време на посещение в болница в Торонто миналия ноември и с изненада научава, че ветеранът е направил благотворителен скок с парашут за стотния си юбилей. Още тогава му обещава да следва неговия пример, а наскоро решава, че преместването от САЩ в Англия е добър момент да го направи.

Планираното бляскаво завръщане на Хари в британския публичен живот обаче бе малко помрачено от изненадващо писмо на неговия баща. В него крал Чарлз III разясни, че по-малкият му син и неговата съпруга Меган продължават да са “частни граждани с търговски и благотворителни интереси”, както е било договорено с тях при емиграцията им в САЩ през 2020 г. Това означава, че на тях не трябва да се гледа като на представители на короната и те нямат право да използват титлите си “Негово Кралско Височество” и “Нейно Кралско Височество”.

Английски медии съобщават, че писмото е било изпратено до стотина високопоставени служители, сред които представители на правителството, войската и местната власт. Самите Хари и Меган са го получили час преди публичното му огласяване и според техен говорител са били изненадани от неговото съдържание.

“Разбира се, че херцогът е особено несъгласен с идеята, че двойката трябва да бъде третирана като частни граждани. Ако случаят беше такъв, подобни официални насоки нямаше да са необходими. Те предпочитат термина “публични личности” и биха

искали признание, че на

лично ниво остават членове

на кралското семейство,

въпреки че вече не получават публично финансиране”, коментира техен приближен пред британския “Телеграф”.

Точно това обаче би им дало двойствен статут, който да създава търкания с официалната дейност на двореца. По тази причина кралят е пресякъл всяка подобна възможност.

И колкото и Хари и Меган да са изненадани и недоволни, изглежда, Чарлз III е имал основания да го направи, тъй като приплъзването им в публичния живот на Великобритания май вече е в ход. Принцът готви не само запомнящ се скок с парашут, но и участие в престижно благотворително събитие в Лондон. Очаква се той да бъде голямата звезда на специална галавечеря за събиране на средства в подкрепа на Украйна, която се организира от милиардера Ричард Брансън. Двамата са приятели от години и появата на Хари на бляскавото събитие се възприема като подкрепа на бизнесмена към принца да намери публична ниша, в която безопасно да се движи в Англия, без да се конкурира с други водещи представители на кралското семейство. А на този етап военната област е една от малкото останали за него възможности. Отказвайки се от кралски задължения преди 6 години, Хари успя да запази близки отношения с редица организации на ветерани благодарение на военното си минало. В продължение на десетилетие той служеше в британската армия като редови войник и на два пъти бе изпращан на мисии в Афганистан. Това го превърна в един от най-харесваните членове на британското кралско семейство – позиция, която бързо изгуби след конфронтацията с двореца и емиграцията си в САЩ.

Друга негова спасителна сламка са игрите за ветерани, които организира. Следващото им издание ще е в английския град Бирмингам догодина и се твърдеше, че принцът е избрал да се установи в тази част на страната със семейството си точно за да се концентрира върху подготовката им. Още обаче преди да очертае плановете си,

се сблъска със сериозно

предизвикателство

Уганда, която само преди два месеца се присъедини към игрите, се оттегли от тях. Началникът на отбраната на страната и син на президента пусна съобщение в социалните мрежи, че решението е взето, за да не се тълкува участието им като противопоставяне на Негово Величество крал Чарлз III. Той допълва, че Уганда няма да се включва в нищо, свързано с Хари и Меган, което не е одобрено от британския монарх, в опит да се предпази от “някои техни глупости”.

Източник, близък до херцога и херцогинята на Съсекс, коментира светкавично, че оттеглянето на Уганда от игрите е следствие от разяснителното писмо на краля и единствените, които ще пострадат, са ветераните, неучастващи в игрите. Хари стартира инициативата през 2014 г., за да подпомогне възстановяване на ранени или болни военни ветерани и военнослужещи. Смята се, че това е една от най-успешните му благотворителни каузи, от която той не се отказа дори след като престана да представлява британската корона.

Децата му учат в частно училище, което се пази в тайна

Децата на Хари и Меган вече учат в английско частно училище, което обаче се пази в тайна от съображения за сигурност. Според английски медии 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет се обучават в луксозно учебно заведение срещу годишна такса от 26 000 паунда.

То се намира в английската провинция и разполага с множество научни лаборатории, голям театър и център за музика и сценични изкуства. Обучаващите се в него имат достъп и до гурме трапезария, в която се сервират закуска, обяд и вечеря с разнообразие от изискани и здравословни ястия.

Родителите са настояли присъствието на Арчи и Лилибет в училището да бъде запазено в тайна, тъй като все още не разполагат с надеждна охрана. Откакто се завърнаха във Великобритания на 26 август, Хари поднови искането си за нова оценка на тяхната сигурност. Специална комисия трябва да прецени дали наистина животът им е застрашен, за да получат денонощна полицейска охрана, както бе, преди да емигрират в САЩ. Преди година принцът загуби съдебно дело по въпроса с мотив, че вече не изпълнява кралски задължения.

При завръщането си сега е получил единствено полицейски номер за връзка при нужда. Английски вестници пишат, че липсата на охрана плаши сериозно съпругата му и това е причина тя да не поема никакви публични ангажименти на този етап. Меган изцяло се е концентрирала в подреждане на новия им дом и адаптацията на децата в английското им училище. Тя обаче също искала да се върне към активна благотворителна работа, особено след като плановете ѝ за участие във филмов проект се провалили.