От кучето в дъжда до Леа - Рая Пеева и Явор Бахаров вече “играят” най-важната си роля - на родители

Дъщеря им се роди на 25 август и даде ново начало на отношенията им

Преди да станат двойка, били приятели 15 години. Запознали се заради кучето на Явор в един дъждовен ден в “Бъкстон”, а днес, десетилетие след началото на любовта им, вече са родители.

Рая Пеева и Явор Бахаров посрещнаха дъщеря си Леа, след като през годините преминаха през любов, изпитания, раздели, събирания, успехи и много прожектори. Двамата са деца на изкуството, актьори с награди и разпознаваеми лица от сцената и екрана, но най-голямата им обща роля започва сега.

Като тийнейджъри живеят в един квартал, засичат се, имат общи познати. Рая е по-малка от Явор и вероятно разликата във възрастта и различните им компании не позволяват веднага да се случи нещо повече. По-късно Рая разказва, че първо се запознала с кучето му, а после с него. “Много клиширано звучи, но е факт”, спомня си актрисата. Явор разхождал Пуерто, когато кучето се приближава до Рая и нейна приятелка. Чак след това двете виждат стопанина му. Така започва приятелството им и те прекарват години в обща компания, а отношенията им постепенно се променят. Когато най-накрая решават да пробват да бъдат заедно, не очакват, че от това ще последва десетгодишна връзка.

Още от началото заживяват под един покрив. По думите на Явор всичко при тях се е случило бързо, защото явно много са се харесали. В дома им има приятели, готвене - задължителни са неделните палачинки, разговори и онези малки всекидневни ритуали, които нямат нищо общо с лъскавия живот на известните. Публичност около отношенията им обаче никога не е липсвала. Но неведнъж са показвали, че между това, което се пише за тях, и това, което действително се случва у дома им, има огромна разлика. Рая говори открито и за трудните моменти. През 2024 г. казва, че иска да се омъжи и да има деца, представя си се като булка, докато за Явор това били стари разбирания.

Актрисата сама обявява новината за бременността си по доста необичаен начин. През април е сред участниците в Hell's Kitchen и отказва да се включи в една от кулинарните битки.

Обяснението ѝ пред шеф Виктор Ангелов и пред камерите е: “Бременна съм”

- именно хормоналната буря на бременността е “виновна” за емоционалните ѝ реакции в предаването. До този момент двамата не са обявявали публично, че чакат дете. Малко след това - в първото им телевизионно интервю заедно по повод предстоящото раждане, Рая и Явор казват, че появата на бебето сякаш е дала ново начало на отношенията им. Не крият, че имат страхове, но говорят с усещането, че са готови да посрещнат промяната.

Рая Пеева в последните дни преди да роди. Снимка: ИНСТАРГАМ

Дъщеря им Леа Яворова Бахарова се появява на бял свят на 25 август, в 0,52 ч в “Майчин дом”. Родителите обаче не съобщават щастливата новина веднага, а седмица по-късно Рая разказва за раждането в социалните мрежи. Благодари на целия екип в “Майчин дом”, който се грижи за нея и бебето. Най-личното послание е към Явор. Тя му благодари, че вече 10 години вървят заедно и градят семейството си, а на финала добавя, че една от най-големите им мечти се е сбъднала. “Сега започва най-хубавата част от живота ни”, пише Рая.

Преди да стигнат дотук, и двамата развиват успешни кариери на сцената и пред камерите. За 36-годишната Рая професията е предопределена още от раждането. Тя е дъщеря на актрисата Красимира Демирева и музиканта Пейо Пеев. Баща ѝ е популярно име, свързано с групите “Импулс” и “Спринт”, а майка ѝ играе в театъра и киното. Така от дете Рая е заобиколена от музика и актьори. Първият ѝ голям шанс идва случайно. За филма “Пистолет, куфар и 3 смърдящи варела” режисьорът Георги Костов търси младо момиче. Рая, която по това време работи като сервитьорка, научава за кастинга от майка си и решава да се пробва. Оказва се, че идеално пасва на търсения образ и получава ролята. След края на снимките кандидатства в НАТФИЗ. През 2012 г., още преди да завърши академията, получава “Икар” за дебют за ролята на Алис в “Отблизо”. През 2014 г. завършва актьорство за драматичен театър и година по-късно става част от Младежкия театър.

Сред ролите ѝ на сцената са Саша в “Иванов”, Моли в “Любовна песен”, Гъсеницата в “Алиса в Страната на чудесата” и други. Но голяма част от публиката я познава и от екрана. Една от най-значимите ѝ роли е тази на Леа Иванова във филма “Пеещите обувки”. Сред сериалите, в които участва, са и “Скъпи наследници” и “Ягодова луна”. Рая става популярна не само като актриса, но и като тв лице. Тя е била част от “Преди обед” по Би Ти Ви, в същата телевизия заедно с майка ѝ водят играта “Кажи честно”.

Самата тя казва, че популярността понякога я изморява. Професионалният ѝ път продължава да се движи между театъра, киното и телевизията. Горе-долу по същия начин върви и кариерата на Явор, който тази година навърши 41 г. Малкият брат на Захари Бахаров завършва НАТФИЗ през 2009 г. Явор привлича вниманието още с първите си стъпки на сцена. Сред запомнящите се негови роли са в “Пухеният”, “Самотният запад”, “Крал Лир”. Той също застава пред камерите и през 2010 г. участва в “Тилт”, а ролята му в лентата го превръща в едно от разпознаваемите млади лица на българското кино. За изпълнението си печели “Златна роза”.

На малкия екран зрителите го гледат в ролята на Хари в “Стъклен дом”. С брат си Захари се снима в “Под прикритие”, участва в “Недадените”, “Цахес”, All the Devil's Men, “Диви и щастливи” и т.н. Продължава да работи и в театъра, и

през 2018 г. печели “Икар” за най-добър поддържащ актьор

за “Редки тъпанари”.

Случва му се да се появява в новините не само заради професионалните си успехи, а покрай проблемите му с полицията. Няколко пъти е задържан - за притежание на марихуана и за шофиране в нетрезво състояние. Но това вече е зад гърба му.

Явор и Рая с домашния си любимец. Снимка: ИНСТАРГАМ

Професията не е единственото, което свързва Явор и Рая. И двамата обожават животните. Тя много искала домашен любимец и Явор я завежда при обща приятелка, която има малки кученца. Така стават стопани на Чийта Бий. Водят любимеца си почти навсякъде със себе си, особено в къщата си в Долна Диканя, където го пускат да тича на воля край язовира.

