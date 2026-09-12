Кои са другите звезди на “Евровизия”

В 70-годишната му история е имало само пет талисмана в песенния конкурс

България за първи път в историята ще е домакин на “Евровизия”, но какъв ще е талисманът на най-престижния песенен конкурс догодина?

След избора на Бургас за град домакин потребители в социалните мрежи веднага започнаха да дават най-различни предложения за официалния символ на конкурса, който да допълни цялостната визия догодина. Възможностите са безкрайни.

Някак естествено първото предложение беше Еврогларус - все пак “Евровизия” ще е на морето, а какво по-типично за Черноморието от тази птица. Последва предложение и за капибара, тъй като единствените представители на най-големия вид гризачи в света у нас живеят само в зоопарка в Бургас. По-късно различни комитети и асоциации започнаха да предлагат за талисман на конкурса делфин, фламинго, орел, лъв с опашка на русалка.

Много вероятно е талисманът да бъде избран догодина съвсем преди началото на “Евровизия” и дотогава може би ще има още странни, интересни, шеговити и неочаквани предложения.

Ето историите на всички талисмани, които “Евровизия” е имала досега.

1990: Котаракът, който

даде началото в Загреб

Еврокотарак - талисманът на "Евровизия" от 1990 г.

Розов, рошав, с два стърчащи зъба и доста пакостлив характер - така изглежда първият талисман в историята на “Евровизия”.

Eurocat (от англ. Еврокотарак) е създаден през 1990 г. в Загреб и макар животът му на сцената да продължава само една вечер, котаракът оставя следа.

Историята на най-известния и до днес талисман на “Евровизия” започва след победата на югославската група “Рива” през 1989 г. Така домакинството за следващата година отива при Югославия. Организаторите JRT/RTV Zagreb имат амбицията да превърнат конкурса в запомнящо се телевизионно събитие. Именно така се заражда идеята за собствен талисман - нещо, невиждано дотогава.

Задачата е поверена на хърватския аниматор Йошко Марушич, а идеята му се вписва перфектно в духа на годината. 1990 г. е обявена за Европейска година на туризма. Така, освен че Еврокотаракът се превръща в лицето на най-голямото музикално събитие в Европа, той възприема и ролята на своеобразен екскурзовод, който отвежда зрителите на пътешествие сред страните.

Външността на Eurocat трудно може да остане незабелязана. Марушич не създава мил и послушен герой. Котаракът е леко хаотичен и пакостлив персонаж, който носи духа на загребската анимация.

Неговият дебют е на 5 май 1990 г., като той става част от самото телевизионно шоу. Промъква се в така наречените пощенски картички. Те представляват кратки видеа преди всяка песен, съответно за всяка държава участник е била подготвена различна анимация. В тях котаракът пътува и минава през различни приключения, докато попада в комични ситуации.

За съжаление, той е използван еднократно - след това почитателите на “Евровизия” никога повече не го виждат. Всичко се дължи на променящия се политически климат в Югославия. Но той вдъхновява Швеция да създаде Eurobird през 1992 г.

1992: 3D експериментът

на шведите е птица

с човешки черти

Европтица - талисманът на "Евровизия" от 1992 г. Снимка: ЕВРОВИЗИЯ

Две години след пакостливия Eurocat “Евровизия” отново решава да заложи на талисман. През 1992 г. в Малмьо на сцената се появява Eurobird (от англ. Европтица) - необикновена птица с човешки черти, която остава с историята като втория официален талисман на конкурса. Тя е вдъхновена от фауната по шведското крайбрежие.

Идеята е на шведската телевизия SVT, която поема домакинството след победата на Карола с Fangad av en stormvind през 1991 г. Европтицата е кремава на цвят, със синя коса, сини очи и оранжев клюн. Ушите ѝ изглеждат като човешки, а с облеклото си прилича повече на елегантен водещ, отколкото на птица - носи бяло сако, жълта риза, червена папийонка, сив панталон и червено-бели обувки.

Дебютът ѝ е на 9 май 1992 г. За разлика от Еврокотарака, който е нарисуван двуизмерен, новият талисман първо е създаден като 3D фигурка, а след това е превърнат и в анимация за кратките видеа, в които участва. Това решение на шведската телевизия е доста смело за продукция в началото на 90-те години.

Европтица - талисманът на "Евровизия" от 1992 г. Снимка: ЕВРОВИЗИЯ

Eurobird отново представя “пощенски картички” между отделните изпълнения, както своя предшественик. Разликата е, че птицата се появява с голям албум в ръцете си, като разлиства страниците му и представя страната, чието изпълнение следва. По време на видеата могат да се видят знамето на държавата, имената на авторите на песента и туристически кадри около съответното място. Но работата му никак не е малко, защото в това издание участват рекордните за онзи момент 23 държави.

Точно както и Еврокотаракът, причудливата птица получава слава за една вечер. Те остават двата големи талисмана в историята на “Евровизия” от края на миналия век. Минават около три десетилетия, преди конкурсът отново да представи свой символ.

2022: Дронът Лео

в Торино върна

героите в играта

Лео - талисманът на "Евровизия" от 2022 г.

Тридесет години след първия талисман на “Евровизия” един необичаен герой отново се промъква между песните в конкурса. Но не е с козина, пера или човешки дрехи. Той е Лео - малък летящ дрон, който се превръща в дигиталния талисман на надпреварата през 2022 г. в Торино.

По това време има достатъчно ограничения от пандемията от COVID, така че обществената телевизия на Италия RAI е изправена пред сериозно предизвикателство в организирането на конкурса.

По традиция артистите трябва да пътуват до страната домакин и я разглеждат отблизо. Но заради ограниченията за социална дистанция екскурзиите до различни градчета няма как да се случат. Решението е виртуално пътуване с дрон, което позволява на международните участници да се запознаят с красотата на Италия чрез технологии с добавена реалност. Те наслагват компютърно генерирани изображения, звук или текст върху физически свят в реално време.

Името на дрона, разбира се, никак не е случайно. Лео е препратка към един от най-големите италиански гении - Леонардо да Винчи. Формата на тялото му от своя страна е базирана на историческите скици на ренесансовия творец за неговите революционни летящи машини и по-конкретно неговия “въздушен винт”. Така организаторите успяват да съчетаят италианското културно наследство с модерните технологии.

На външен вид Лео е малък сив дрон с три перки, светещи сини детайли и огромни експресивни очи, които му придават човешки емоции и характер.

За разлика от своите предшественици той има собствена история. Продуцентите решават да го покажат във вселената на “Евровизия” като изобретение, създадено в тайна и прашна италианска работилница. Искрата на музиката и светлината го съживяват и след това той напуска работилницата. Така полита над Италия, за да изпълни мисията си, която е да покаже красотата на страната домакин, но също и да улови духа на мотото на конкурса от 2022 г. - The Sound of Beauty, или “Звукът на красотата”.

Неговото място също е в т. нар. пощенски картички, но той не просто представя участниците. Вместо това малкият дрон се превръща в своеобразен виртуален екскурзовод из Италия.

Зад симпатичния герой стои сложна технология. Екипите на италианската национална телевизия заснемат 40 различни локации в страната с истински дронове. Отделните изпълнители пък се снимали пред зелен екран в родните си страни, като трябвало да реагират така, сякаш Лео наистина кръжи около тях. След това чрез компютърни ефекти дрончето е вградено в пейзажите, където той да проектира участниците директно върху стените на замъци, площади и природни забележителности.

Със своята поява Лео променя начина, по който “Евровизия” подхожда към своите талисмани и визуално брандиране. Организаторите залагат на активен дигитален персонаж вместо на статично лого или традиционен актьор, които бяха използвани през тридесетте години, в които нямаше талисмани. А със своята харизматичност дронът се превърна и в любимец на феновете и успехът му доказва, че съчетанието между иновативни технологии и класическо изкуство може да компенсира логистичните препятствия.

2025: Ексцентричното

сърце Лумо превзе Базел

Лумо - талисманът на "Евровизия" от 2025 г. Снимка: ЕВРОВИЗИЯ

След Лео талисманите отново изчезват. През 2025 г. за “Евровизия” в Швейцария обществената телевизия и местните власти решават за удачно отново да има талисман. Но не наемат рекламна агенция, която да го създаде, а правят конкурс за дизайн сред 1100 студенти от Академията по изкуства и дизайн и Училището по дизайн в Базел. Общо били изпратени 36 проекта.

През февруари миналата година Лумо е представен официално, а името му идва от английската дума за светъл, сияен (luminous). Проектът е на Лин Брунер, студентка в академията, чиято първоначална концепция е доразвита с помощта на артдиректора на “Евровизия” Артур Дейньов. Дизайнерът Нейт Блейн вдъхва живот на героя в 3D формат.

Талисманът е създаден като джендър неутрално същество с формата на туптящо сърце, чиито преливащи цветове (синьо, жълто, червено) символизират музикалното разнообразие, толерантността и мотото на конкурса United By Music, или “Обединени от музиката”.

След представянето си Лумо предизвиква бурни дискусии в социалните мрежи заради необичайния си външен вид. Той е с огромни изпъкнали очи, огнена къдрава коса и специфично изражение, които разделят общността.

Критиците го описват като “любовното дете на Crazy Frog и Мик Хъкнал” или го сравняват с чудовища от анимационните филми. Така се появяват безбройни шеги и мемета, които наричат Лумо продукт на изкуствен интелект, което само засилва популярността му.

По време на самата “Евровизия” Лумо се превръща в истинска атракция. Той обикаля улиците на Базел (всъщност е човек в негов костюм), а и е гост на Тюркоазения килим по време на церемонията по откриването на конкурса.

Огромното сърце е и виртуален домакин в официалната игра на “Евровизия” в платформата Roblox, My Eurovision Party, където играчите могат да си взаимодействат с него.

Някои още го помнят като един от най-смелите, ексцентрични и разпознаваеми образи на песенния конкурс, уловил екстравагантния и свободен дух на Базел.

2026: Аури от Виена, който

привлече и най-малките зрители

Аури - талисманът на "Евровизия" от 2026 г. Снимка: ЕВРОВИЗИЯ

От шега в интернет до истинска телевизионна звезда за деца - това е Аури, талисманът на “Евровизия” през 2026 г.

Аури беше представен от австрийската обществена телевизия през март и без закъснение неговият образ веднага предизвика бурни дискусии в социалните мрежи.

Но какво е Аури? То е яркорозово и лилаво създание с жълт гребен, златни слушалки, шарени чорапи и чантичка за кръст във формата на сърце, на която е изобразено австрийското знаме. В началото феновете на конкурса са разделени. Различни медии го сравняват дори с ретрогерои от игрите на “Нинтендо”.

Организаторите всъщност искат да привлекат още по-голяма аудитория, затова се насочват към най-малките зрители. За да получат вниманието им, те дори издават детска книжка - “Аури - Шоуто на живота му”, чийто автор е Ивон Лацина-Блаха. Заедно с нея Аури отива на турне, в което посещава училища, общности и културни събития в цяла Австрия, канейки децата и техните семейства да се насладят на вдъхновяващи моменти. Другата цел на този тур е да се даде възможност на децата да участват в културния живот и да се запознаят с творческия свят на “Евровизия”.

По време на концертите на живо Аури се превърна в безспорен любимец. А на официалното откриване на конкурса талисманът лично посреща всичките 35 делегации. Докато програмата се излъчва, талисманът се появява в забавни скечове, които са част от пощенските картички преди изпълнението на всяка държава.

За разлика от повечето талисмани, чиято слава рязко намалява след финала на конкурса, популярността на Аури му осигурява по-дълготрайна кариера.

Миналия месец австрийската обществена телевизия ORF обяви старта на ново детско телевизионно предаване - Auri und Du (“Аури и ти”). То се излъчва по дигиталната платформа за деца на телевизията. В него талисманът помага на малките да развиват творческите си умения, да пишат приказки и да свирят на музикални инструменти. А посланието му си остава все същото: Вярвайте в мечтите си!