Любовта - първа новина за Константина и Митьо Маринов, срещнали се в школата “24 часа”

Редакцията се оказа най-добрият Купидон за младите журналисти, станали официално семейство 6 години по-късно

“Любовта - първа новина” - може би това заглавие най-много подхожда на новата страница от живота на Константина Костова и водещия на “Тази събота и неделя” по Би Ти Ви Митьо Маринов. Двамата едва ли са подозирали, че имената им биха стояли едно до друго в общо заглавие преди 6 години, когато се запознават в редакцията на “24 часа”.

Вестникът, освен че е най-добрата школа за младите журналисти, се оказа и най-добрият Купидон. Стрелите, които изстрелва в началото на септември през 2020 г., разбира се, не са умишлени. Редакцията е мястото, което се превръща във втори дом за работещите в него, но е и много по-съдбовно за Константина и Митко.

Едва ли младата стажантка си е представяла, че някой ден дори ще се оженят, когато Митко ѝ носи пакетче фъстъци за благодарност, след като е коригирала страниците му. Всъщност това е много повече от жест - споделя любимите си ядки и съвсем деликатно показва симпатиите си към нея. Заради “24 часа” двамата намират толкова общи теми на разговор, помагат си в работата, бързо се сближават и усещат, че могат да разчитат един на друг - като например да се допитат какво заглавие е по-подходящо и “може ли да ми помогнеш с още един въпрос за интервюто утре”.

Шест години по-късно двамата станаха официално семейство.

Двамата събраха най-близките си на церемония в петък вечерта. СНИМКА: ТРИФОН ПАСКАЛЕВ

Вдигнаха чудна сватба в бутиково шато, разположено в покрайнините на Родопската яка. Събраха над 80 гости, с които споделиха празника на любовта си.

Двамата си казаха “да” на

фона на красивата планинска

гледка край лозята

Булката избра красива бяла рокля с лека декорация от кристали. А младоженецът заложи на черен костюм с бяла риза, като акцентът беше върху бордо папийонка.

Кумове на младоженците са техни близки приятели, които работят в два от най-големите университета у нас. За организацията на сватбата двойката не разчита на помощта на агенции, а сама се погрижи за комфорта и настроението на гостите.

Лозята са символична част от живота на журналистите, тъй като преди две години именно сред тях Митьо Маринов пада на коляно и предлага брак на любимата си. Датата не е случайна. Избира 26 август, когато е рожденият ден на Константина.

Ожениха се в бутиково шато, разположено в покрайнините на Родопската яка. СНИМКА: "24 ЧАСА" Снимка: 24 часа

“След вечерята поисках да се разходим сред лозята усамотени, от едната ни страна - замъкът, от другата - Стара планина, а над нас - нощното небе... Паднах на коляно и извадих от джоба си отварачка от кенче с въпроса: “Ще се омъжиш ли за мен?”, разказва Митко преди време. Тогава тя си мисли, че се шегува, и му казва: “Не!”. За да я убеди, че е напълно сериозен в намеренията си, отново бръква в джоба си и вади червена кутийка с истински годежен пръстен.

Константина и Митко малко след като са се врекли един на друг. СНИМКА: ТРИФОН ПАСКАЛЕВ

“А на този пръстен ще откажеш ли?”, я пита Маринов. След няколко емоционални минути идва и дългоочакваният отговор “да”. Така че в една вечер ѝ предлага два пъти.

От тогава до сега преминават две години в хубави и не толкова приятни моменти. Както се казва обаче - всяко зло за добро - след кражба с взлом в квартирата, в която живеят,

двамата се решават да

създадат свой собствен дом

Когато се срещат, той е репортер в отдел “Политика” в “24 часа”. За първи път влиза в редакцията, когато е в първи курс. Преминава през тежката школовка на отдел “Оживление”, където бързо трупа опит като стажант. А след това някак естествено продължава пътят му към политическите теми, които винаги са го вълнували.

Константина Костова и Митьо Маринов се запознават преди 6 г.

Така се присъединява към отдел “Политика”. За пет години в медията той прави десетки видеа за рубриката “Завещание на седмицата”, снима няколко минифилма, става и съавтор на книгата “Как се става министър в България”, написана от репортери на вестника и отпечатана от Книгоиздателска къща “Труд”, която вече се казва “КнигаТа”.

Роден през 1996 г. - на прага между Y и Z поколенията, той не заминава да учи в чужбина както много от своите връстници. След като завършва езиковата гимназия “Ромен Ролан” в родния си град Стара Загора, избира да учи “Журналистика” в Софийския университет,

вместо да замине за

Манхайм, където е приет

да следва за пиар

Константина също избира да учи “Журналистика” в Софийския университет и макар да е с две години по-малка от Митко, двамата не се срещат в университета. От любопитство към професията, която не се учи в училище, се записва в школа по журналистика в родния си Ямбол.

Двамата обичат да пътуват до различни красиви места в страната ни. Тук са край Белоградчишките скали. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Почти по стъпките на Митко върви и тя - отива на стаж в отдел “Оживление” и там прекарва една година. Научава тънкостите на писането на всяка история. Следва обаче промяна - премества се в здравния отдел и така съдбата събира младите влюбени бюро до бюро в една стая. Докато тя бързо навлиза в проблемите на здравеопазването, общият им път в “24 часа” се разделя. Митко е поканен да започне работа като репортер в Би Ти Ви. Става част от екипа на “Новините”, където отразява политическите теми. През това време Константина беше лице на първото предаване с водещи две близначки, което “24 часа” създаде - “Кое от двете”. В него си партнираше със сестра си Виктория, която също работи в медията. Впрочем именно по-малката близначка Константина, родена само пет минути след сестра си, “проправя път” и “опипва терена” в първите си дни като стажантка. Харесва ѝ и затова убеждава и Виктория да започне летния си стаж на същото място.

Константина обаче направи завой в професията и вече е пиар на голяма очна клиника. А от 2023 г. с Митьо Маринов започва всеки уикенд на зрителите на Би Ти Ви. Той води сутрешния блок “Тази събота и неделя”. Първата година с него си партнира Бесте Сабри, която излезе в майчинство. След това я замести Ванина Недкова, която също очаква първото си дете. През този сезон Маринов вече сам води предаването.

Константина и Митьо: Първата ни среща мина без запознанство

- Какво помните от първия път, в който се видяхте?

Тя: От момента, в който Митко влезе в стаята в редакцията на “24 часа”, у мен нещо трепна. За съжаление, бързо премина, защото не ме поздрави и помислих, че е много надменен и с високо самочувствие.

Той: Видях непознато лице, ново момиче в отдела, харесах я от първия момент и малко се смутих. Може би и затова не я поздравих. Така че първата ни среща реално мина без запознанство.

- Какво най-много цените един в друг?

Тя: Безкрайното любопитство и неуморния характер. Никога не казва “това ми е скучно” или “уморен съм”. Винаги иска да учи нещо ново, да прави и да се развива.

Той: Грижата за всичко, до най-дребните детайли.

- Кое е най-любимото ви време на деня и годината, когато сте заедно?

Тя: Заради работата му почти нямаме почивни дни заедно. Той работи в събота и неделя, когато аз почивам, и почива през седмицата, когато аз съм на работа. Затова опитваме всяко време заедно да е пълноценно. Ходим на театър, рисуване, разходки, срещаме се с приятели и това е най-любимото ни време.

Той: Малкото моменти, в които сме заедно. Всеки е ценен, без значение дали е ден или нощ, лято или зима. Научи ме на конна езда и на всякакъв вид ръкоделие. Не съм подозирал, че ще ми харесва да правим глинени фигурки или да рисуваме върху тениски. За сметка на това тя се съгласява на всички екстремности, които аз предлагам - полети с делтапланер, парапланер, скок с бънджи.

- Кое е най-голямото различие в характерите ви?

Тя: Митко е прекалено спокоен. Неведнъж съм казвала, че евентуално трябва да го бутне багер, за да го “разтресе”. Аз пък съм организирана и обичам всичко да се случва в уречения час.

Той: Завиждам на нейната организираност, иска ми се и аз да я притежавам.

- По какво си приличате най-много?

Тя: Приличаме си по много неща, възгледите ни за живота съвпадат, както и ценностите. И двамата държим на семейството, Митко има една сестра, а аз - две, научени сме да споделяме.

Той: Мисля, че гледаме в една посока, което е най-важното за една двойка. Според мен не е от значение дали двамата слушат един стил музика, гледат еднакви филми, или имат един и същ стил на обличане, важен е глобалният поглед над нещата и в това отношение много си приличаме. И двамата проявяваме любопитство към живота, искаме да знаем всичко, което е журналистическа черта и професионално изкривяване. Двамата имаме еднакъв морален компас и искаме по своя начин да правим добро около себе си. Ще дам много простичък пример - съвсем спонтанно това лято двамата почистихме пространството около блока, в който живеем, и увлякохме почти всички съседи да се включат.

- Как бихте описали партньора си на друг човек?

Тя: Изключително интелигентен, забавен и любопитен.

Той: Клише ще бъде да кажа, че е най-красивата жена на света, но съм сигурен, че и всеки друг ще се съгласи.