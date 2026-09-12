Смъртта на крал Харалд събра отново трима приятели от 90-те години - Хокон, принц Кирил и Фелипе

Смъртта на крал Харалд V от Норвегия отново събра кралски семейства от цял свят, но без съмнение една от най-очакваните срещи по време на погребението му в Осло беше тази между новия крал на страната Хокон VIII и някои от най-близките му приятели - Кирил Български (б.р. - така е представен от испанските медии, официалната му титла у нас е Княз Кирил Преславски) и крал Фелипе VI, пише Diez Minutos.

Тримата привличаха огромно внимание през 90-те години като атрактивни млади принцове, които тепърва трябваше да се задомят. И макар с течение на времето всеки от тях да пое по своя път, да се ожени и да има деца, очевидно старите приятелства са останали.

Прочути са летните им дни, а и нощи, прекарани заедно на Майорка през 90-те и началото на 2000-те. Но едно е ясно - отвъд официалните им отношения те са изградили истински приятелства, които продължават и до днес. Фелипе и Кирил го доказаха на 9 септември, когато бяха сред най-силните опори на Хокон по време на погребението на баща му.

Онези летни дни, в които тримата създават общи приятелства с представители на висшето общество от цял свят, сред които Кирил среща и бъдещата си съпруга, испанката Росарио Надал, поставят началото на красиво приятелство, което постепенно ги превръща почти в семейство.

Те са толкова близки, че отношенията им наподобяват тези между братя. Дотолкова, че Кирил и Росарио са избрани за кръстници на Свере Магнус, втория син на Хокон, докато Фелипе е кръстник на Ингрид Александра, която днес е престолонаследница на Норвегия. Всъщност кралят заема видно място на снимката, направена по повод 18-ия рожден ден на младата принцеса, точно до Мете-Марит.

Приятелството между Хокон и Кирил се разпростира и отвъд самите тях - партньорките им също стават много близки. Тогавашната принцеса Мете-Марит и Росарио Надал - испанският модел, за когото българският княз се жени през 1989 г., прекарват заедно дни и нощи, ходят по магазините и споделят много лични неща.

И въпреки че Росарио и Кирил се развеждат през 2009 г., двете жени продължават да поддържат много добри отношения. Доказателство за това е, че Росарио не се поколебава да се качи на самолет и да пристигне в Осло, за да се сбогува с Харалд в деня на погребението му и да подкрепи своята приятелка Мете-Марит и Хокон.

Росарио Надал и вторият син на Симеон Сакскобургготски имат три деца.

Погребението на норвежкия крал бе на 9 септември, а до Осло пътуваха редица европейски монарси, за да отдадат последна почит. Там бе британският принц Уилям, кралските семейства на скандинавските страни, кралските двойки на Белгия и Нидерландия, престолонаследникът на Япония, президентите на Германия и Финландия и премиерите на Франция и Тайланд.

Харалд, който се възкачи на трона през 1991 г., преди смъртта си беше най-дълго управлявалият монарх в Европа. Въпреки многобройните си здравословни проблеми той винаги отхвърляше възможността да абдикира и беше изключително популярен сред сънародниците си.

Крал Харалд V, който беше на 89 години, почина в болница на 28 август в резултат на инфекция.

Норвежкият крал бе и далечен роднина на цар Симеон II. Двамата имат общи прапрапрапрадядо и прапрапрапрабаба - германския херцог Франц Сакс-Кобург-Заалфелд и съпругата му Августа. Чрез сина им херцог Ернст I (баща на принц Алберт) линията води до британското кралско семейство и крал Харалд V. Чрез другия им син, принц Фердинанд Сакс-Кобург-Заалфелд, линията се спуска директно до българския цар Фердинанд I — дядото на Симеон II. Двамата споделят общ корен и през крал Максимилиан I Йозеф Баварски.

Интересен факт е, че Симеон II и крал Харалд V са родени в една и съща година (1937 г.) и са сред най-дългогодишните представители на европейската кралска история.