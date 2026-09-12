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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23547177 www.24chasa.bg

Звездата от "Джеймс Бонд" напуска имението си за 100 милиона долара в Малибу

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Пиърс Броснан Снимка: Фейсбук/Pierce Brosnan

Пиърс Броснан и съпругата му Кийли Шей Смит обявиха, че след 26 години напускат разкошния си имот в Малибу, оценен на 100 милиона долара.

73-годишната звезда от "Джеймс Бонд" и съпругата му, с която са заедно от 24 години, в момента прекарват времето си между луксозната си къща на калифорнийското крайбрежие и втората си резиденция в Кауаи, Хавай, но актьорът разкри, че имението в Малибу няколко пъти е било на косъм да изгори до основи - като е оцеляло при последните пожари в Лос Анджелис в началото на 2025 г.

"Мисля, че е време да се преместим. Живеем върху сеизмична зона и се страхуваме", обясни той, цитиран от "Дейли мейл". 

Малибу беше една от областите, засегнати от опустошителните горски пожари през януари 2025 г., а звезди като Джеф Бриджс, Мел Гибсън и Парис Хилтън загубиха домовете си там в пожарите, които опустошиха Лос Анджелис.

Броснан също така призна, че имението в Малибу му струва доста пари и той е принуден да приема роли, които не харесва, за да покрива поддръжката на имението и образованието на двамата си сина. 

Пиърс Броснан Снимка: Фейсбук/Pierce Brosnan

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