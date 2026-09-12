Хари и Меган бързали да напуснат САЩ, изоставили дори рибките си

Хари и Меган толкова бързали да напуснат САЩ, че дори не се обадили в училището на децата и зарязали рибите си в къщата си в Монтесито.

Това разказват техни съседи пред британския в. "Сън".

Херцозите на Съсекс напуснали имението си за 11 милиона паунда в милионерския квартал за една нощ.

Интериорната дизайнерка Пени Бианки, която е живеела в съседство до стария дом на херцозите, разказва, че учителите на 7-годишния Арчи и 5-годишната Лилибет не знаели нищо за изненадващото решение на семейството да се завърне обратно във Великобритания.

"Внуците ми ходят в същото училище, от тях разбрах тези подробности", разказва Бианки, която живее в съседство и до телевизионната водеща Опра Уинфри.

По думите ѝ Хари и Меган още преди години искали да запишат Арчи в британско училище, но не го приемали. В момента, в който го приели, двойката решила да се върне във Великобритания.

"В момента, в който го приеха, те буквално си тръгнаха на следващия ден. Изчезнаха през нощта", казва Бианки.

Арчи ще учи в традиционно британско подготвително училище в Котсуолдс, а Лилибет – в предучилищната група на същото училище.

Според Пени Бианки на никой в Калифорния няма да му липсват херцозите на Съсекс.

"Училището мразеше бодигардите им. Буквално оставяха децата си и гардовете оставяха с тях. Не бяха много харесвани тук", казва тя.

Източници, близки до Хари и Меган, заявиха, че те не са информирали училището на децата от съображения за сигурност. Също така в училището им в Калифорния имало много деца на известни личности, които идвали с бодигардите си.

Бившият член на бандата Beach Boys Брус Джонстън, който също е бил съсед на двойката, определи принц Хари като "гадняр". Той останал изненадан от решението им да се върнат във Великобритания.

"Сигурен съм, че Хари ще иска от брат си прошка, задето е бил такъв гадняр. Баща му не е добре и Уилям ще стане крал и той знае, че трябва да се помирят", казва Джонстън.

По думите му никой не знае защо точно са си тръгнали, освен Опра Уинфри. Херцозите често прекарвали време в дома на известната тв водеща. Именно пред нея дадоха онова скандално интервю след "Мегзит" (б.р. - така чуждестранните медии наричат периода, в който двамата напуснаха Великобритания), в което намекнаха за расизъм от страна на кралското семейство.

Съседите на Хари и Меган разказват, че двамата зарязали рибите си Кои, които отглеждали в езерото в градината на имението. Те се притесняват за тях, защото тази порода изисква много специфични грижи. Специална помпа филтрира водата и ако тя спре, рибките ще умрат до 12 часа, разказват запознати с отглеждането им.

Тази порода риби се нуждае от чиста вода и храна един път на ден. Засега градинарят се грижил за тях, тъй като херцозите още не са обявили официално какво ще правят с имението в Монтесито.