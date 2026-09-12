Президентът Илиана Йотова: Не сочете с пръст децата, че са заровили глави в екраните - в "Бодлите на таралежите" обличат таланта с думи

Да не сочим с пръст децата, че са със заровени глави в екраните - тук са събрани толкова много подрастващи литературни таланти, които опровергават това, заяви президентът Илиана Йотова на тържеството за 20-годишнината на литературния конкурс "Бодлите на таралежите" и 200-годишнината, която щяха да честват заедно днес Братя Мормареви, ако бяха живи, в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Президентът благодари на социолога Кънчо Стойчев, син на Марко Стойчев - единия от легендарния творчески тандем Братя Мормареви, за подкрепата към децата да облекат таланта си в думи, състезавайки се с ИИ и нови технологии и нарече конкурса "бяла лястовица". Йотова изрази увереност, че чрез него децата ще помнят имената на Братя Мормареви, независимо, че от рождението им се навършват 200 г.

"Хуморът за тях не беше да се смеят над другите, а над себе си", припомни Кънчо Стойчев.

До момента в конкурса "Бодлите на таралежите" са участвали над 200 деца от 7 до 14 години, а новите лауреати са 20. "Тези деца са талантите на държавата, честността и топлината. Присъствието на президента тук е подкрепа за вас, деца", обърна се към участниците в конкурса писателката Здравка Евтимова. "Не се възгодрявайте като ви хвалят, а продължавайте да пишете и не се отказвайте! Вашето име след време ще е късче от България", апелира тя.

Новоизлязлата си книга "Двама", посветена на Братя Мормареви и написана само за два месеца представи журналистът и водещ на "Панорама" по БНТ Бойко Василев."Трудно се пише за писатели. В книгата ще намерите не повече от 2-3 страници лично от мен. Съдържа спомени и оценки на техни приятели, колеги, близки. Въпросите към тях съм поставял аз. Основните са за писателя и времето, за българина и хумора, за българина и децата и за това как може двама души да пишат едно и също нещо, как разтварят егото си, за да направят една молекула", заяви журналистът.

Двете дати уважиха бившите министри на образованието Даниел Вълчев и Владимир Атанасов,заместник-министъра на образованието проф. д-р инж. Сеня Терзиева, публицистът Бойко Ламбовски, писателите Димитър Томов и Иво Сиромахов, социологът Андрей Райчев, журналисти, културтрегери, учители, родители на днешни и предишни лауреати на конкурса.