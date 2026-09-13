ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От войнствен аутсайдер до прагматичен лидер - как ...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/ozhivlenie/article/23548348 www.24chasa.bg

От войнствен аутсайдер до прагматичен лидер - как Мелони замени черното и грубите ботуши с токчета и пастелни цветове

Мая Божинова

[email protected]

1352
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Вратовръзката на Мелони от G7 направи впетачление на германския канцлер Фридрих Мерц. СНИМКА: GETTY IMAGES

Светлите гами излъчват авторитет, но създават по-мек образ

В политическата еволюция на премиерката Джорджа Мелони - от войнствено настроен аутсайдер до прагматичен лидер на Италия, очаквано дойде и коренна промяна във визията ѝ.

Когато Мелони встъпи в длъжност като министър-председател през октомври 2022 г., тя прекрачи кабинета си в черен костюм и масивни черни ботуши - предсказуемо модно решение, тъй като тогава стилът ѝ бе тясно свързан с политическата идентичност начело на дясната партия с постфашистки корени “Братя на Италия”.

Когато наследява поста от Марио Драги през 2022 г. италианската премиерка се облича доста по-различно. СНИМКА: GETTY IMAGES
Когато наследява поста от Марио Драги през 2022 г. италианската премиерка се облича доста по-различно. СНИМКА: GETTY IMAGES

Костюмите на Мелони в началото бяха типичен пример за power dressing

(облекло на властта), което се появи като тенденция през 70-те години на XX в. и придоби влияние през 80-те, когато втората вълна на феминизма съвпадна с навлизането на все повече жени на високи професионални и ръководни позиции. А именно тогава костюмът се превърна в начин за жените да изразяват авторитет в традиционно мъжки работни среди.

Италианският дизайнер Джорджо Армани изигра важна роля през този период - неговите кройки предложиха нова, по-женствена версия на костюма на властта, като в същото време заимстваха елементи от мъжката мода.

По време на първите си официални изяви

Мелони също реши да избере “Армани”,

при това в тъмната гама. Днес обаче образът ѝ е доста по-различен. Първо - тя ръководи страната по-умерено, отколкото се опасяваха мнозина, а наред с това преди дни се превърна в най-дълго управлявалия лидер на следвоенна Италия. Съществена е обаче и промяната във външния вид - Мелони често носи костюми в пастелни цветове с широки панталони, които покриват високите ѝ токчета. Според експерти в областта на модата и политиката това създава по-мек образ, който излъчва авторитет, но без да провокира.

Широките панталони, покриващи високите токчета, се превърнаха в отличителна визия на Мелони. СНИМКА: GETTY IMAGES
Широките панталони, покриващи високите токчета, се превърнаха в отличителна визия на Мелони. СНИМКА: GETTY IMAGES

“Тя разбира колко важно е облеклото за невербалната комуникация в политиката”, коментира пред “Вашингтон пост” Антонио Манчинели - моден критик и социолог, който преподава в престижната Академия за костюми и мода в Милано и Рим. А Микела Бонафони - преподавателка по мода в Unicollege във Флоренция, отбеляза: “Може би това, което носите, е много близко до вашата личност. Но ако искате да създадете различно впечатление за себе си, можете да го направите и чрез дрехите - Мелони прави това постоянно”.

Преди октомври 2022 г. от Мелони се очакваше да бъде антагонистично настроена към Европа и крайна във възгледите си по отношение на външната политика. Тя обаче до голяма степен не оправда тези очаквания.

Вратовръзката на Мелони от G7 направи впетачление на германския канцлер Фридрих Мерц. СНИМКА: GETTY IMAGES
Когато наследява поста от Марио Драги през 2022 г. италианската премиерка се облича доста по-различно. СНИМКА: GETTY IMAGES
Широките панталони, покриващи високите токчета, се превърнаха в отличителна визия на Мелони. СНИМКА: GETTY IMAGES

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата