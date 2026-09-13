От войнствен аутсайдер до прагматичен лидер - как Мелони замени черното и грубите ботуши с токчета и пастелни цветове

Светлите гами излъчват авторитет, но създават по-мек образ

В политическата еволюция на премиерката Джорджа Мелони - от войнствено настроен аутсайдер до прагматичен лидер на Италия, очаквано дойде и коренна промяна във визията ѝ.

Когато Мелони встъпи в длъжност като министър-председател през октомври 2022 г., тя прекрачи кабинета си в черен костюм и масивни черни ботуши - предсказуемо модно решение, тъй като тогава стилът ѝ бе тясно свързан с политическата идентичност начело на дясната партия с постфашистки корени “Братя на Италия”.

Когато наследява поста от Марио Драги през 2022 г. италианската премиерка се облича доста по-различно. СНИМКА: GETTY IMAGES

Костюмите на Мелони в началото бяха типичен пример за power dressing

(облекло на властта), което се появи като тенденция през 70-те години на XX в. и придоби влияние през 80-те, когато втората вълна на феминизма съвпадна с навлизането на все повече жени на високи професионални и ръководни позиции. А именно тогава костюмът се превърна в начин за жените да изразяват авторитет в традиционно мъжки работни среди.

Италианският дизайнер Джорджо Армани изигра важна роля през този период - неговите кройки предложиха нова, по-женствена версия на костюма на властта, като в същото време заимстваха елементи от мъжката мода.

По време на първите си официални изяви

Мелони също реши да избере “Армани”,

при това в тъмната гама. Днес обаче образът ѝ е доста по-различен. Първо - тя ръководи страната по-умерено, отколкото се опасяваха мнозина, а наред с това преди дни се превърна в най-дълго управлявалия лидер на следвоенна Италия. Съществена е обаче и промяната във външния вид - Мелони често носи костюми в пастелни цветове с широки панталони, които покриват високите ѝ токчета. Според експерти в областта на модата и политиката това създава по-мек образ, който излъчва авторитет, но без да провокира.

Широките панталони, покриващи високите токчета, се превърнаха в отличителна визия на Мелони. СНИМКА: GETTY IMAGES

“Тя разбира колко важно е облеклото за невербалната комуникация в политиката”, коментира пред “Вашингтон пост” Антонио Манчинели - моден критик и социолог, който преподава в престижната Академия за костюми и мода в Милано и Рим. А Микела Бонафони - преподавателка по мода в Unicollege във Флоренция, отбеляза: “Може би това, което носите, е много близко до вашата личност. Но ако искате да създадете различно впечатление за себе си, можете да го направите и чрез дрехите - Мелони прави това постоянно”.

Преди октомври 2022 г. от Мелони се очакваше да бъде антагонистично настроена към Европа и крайна във възгледите си по отношение на външната политика. Тя обаче до голяма степен не оправда тези очаквания.