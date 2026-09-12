Антонис Ремос празнува 30 години на сцената с безплатен концерт в Солун

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Жителите и гостите на Солун, включително чуждестранните туристи, ще могат да гледат безплатно големия юбилеен концерт на Антонис Ремос тази вечер, 12 септември.

Под мотото „Само веднъж ставаш на 30" популярният гръцки изпълнител ще събере на една сцена песните, спомените и емоциите от три десетилетия. Входът за публиката е свободен като знак на благодарност за обичта и подкрепата, които певецът е получавал през годините.

Солун не е избран случайно. Това е градът, в който Антонис Ремос израства, натрупва първите си житейски впечатления и прави началните стъпки в кариерата, отвела го до върха на гръцката музикална сцена.

Организаторите обещават впечатляващо шоу, в чиято подготовка участват над 1000 технически специалисти, 100 музиканти и изпълнители. В различни части на Солун ще бъдат разположени десет огромни екрана, а 30 камери ще предават концерта на живо.

Кулминацията на вечерта ще бъде мащабно светлинно шоу с 1200 дрона, определяно от организаторите като най-голямото, представяно досега в Гърция. Предвидена е и празнична заря.

Антонис Ремос обещава да пее „с приятели за приятели", превръщайки Солун в сцена на един от най-големите концерти в своята кариера.