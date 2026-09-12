Румънец, влязъл в отворена връзка с български бизнесмен, се фука с £150 000 наследство от 81-годишния си съпруг

С бизнесмена се запознали през май на гол круиз

Бизнес класа, дизайнерски чанти, луксозни хотели и пътувания по света – така живее 33-годишният румънски инфлуенсър Флорин Марин, който наследил 150 000 лири и месечна пенсия от 2000 лири след смъртта на 81-годишния си британски съпруг Филип Клементс, съобщава "Дейли мейл".

Шест години след смъртта на бившия викарий Марин демонстрира охолния си живот пред близо 50 000 последователи в TikTok. Самият той твърди, че не дава нито стотинка за луксозните си почивки и дизайнерските дрехи – разходите се поемат от настоящите му партньори.

Марин наскоро обяви, че има нов „любовник" – 50-годишен български бизнесмен. По думите му двамата се запознали през май на прайд в Гран Канария по време на гол круиз.

Междувременно Марин продължава да има връзка и с хотелиера предприемач Джовани Месина. Двамата отворили връзката си преди две години, а Марин разказва, че Месина понякога ревнувал и се конкурирал с новия му партньор.

Само преди месец румънецът показа в социалните мрежи пътуването си из САЩ. Той летял в бизнес класа от Франкфурт до Ню Йорк, докато пиел шампанско и правел козметичните си процедури по време на полета.

В Ню Йорк се похвалил с гледката от луксозния си хотел към „Таймс Скуеър", танцувал на прочутия площад и снимал видеа пред Белия дом. В кадрите се появява с риза Versace и раница Gucci.

Луксозният му начин на живот не се изчерпва с пътуванията. В профила му има множество видеа, на които разопакова дизайнерски подаръци, за които твърди, че са от българския бизнесмен.

Марин твърди още, че Месина е прехвърлил хотелския си бизнес на негово име, за да има доходи и да бъде финансово обезпечен. Отделно той получава по 2000 лири месечно от пенсията на покойния си съпруг.

Историята на Марин започва през 2015 г., когато се запознава с Клементс в приложението за гей запознанства Grindr. Тогава между двамата има огромна възрастова разлика, която предизвиква сериозен интерес във Великобритания. Двамата дори се появяват в популярното телевизионно шоу „Джеръми Кайл".

Клементс бил свещеник в Англиканската църква в продължение на 50 години, преди да се пенсионира. През 2017 г. той се преместил в Румъния при Марин. Продал дома си в Кент за 215 000 лири и купил апартамент в Букурещ, като прехвърлил собствеността на новия си съпруг.

Двамата се оженили през април 2018 г. в Кент. Марин твърди, че за петте години на връзката си с Клементс двамата са похарчили общо около 1 млн. лири.

Клементс починал през май 2020 г. по време на коронавирусната пандемия. Той се разболял, след като останал без лекарствата си по време на локдауна. Въпреки че тестът му за COVID-19 бил отрицателен, той починал на 31 май.

След смъртта му Марин получил 150 000 лири и месечна пенсия от 2000 лири. Наследството обаче предизвикало нов конфликт със семейството на бившия викарий. Братята на Клементс го обвинили, че е „ловец на злато".

„Филип беше мой съпруг и имах право на това, което получих. Хората винаги ще говорят и ще имат мнение, но това не ме кара да се чувствам зле или виновен", казва той.

Румънецът твърди, че продължава да пази спомена за покойния си съпруг. В дома си има негов голям портрет, а в Румъния съхранява креслото и бастуна му.

„Филип беше прекрасен човек. Мисля за него през цялото време. Той осигури живота ми и направи всичко, за да съм щастлив", разказва Марин.

След смъртта на Клементс той започнал нова връзка – първо с испанеца Херонимо, а през 2022 г. се събрал с Месина и се преместил при него в Германия. Двамата показвали в социалните мрежи снимки от луксозни почивки в Гщаад и край езерото Комо.

Самият Марин признава, че харчи много за луксозни пътувания. „Имам скъпи и екстравагантни почивки, може би прекалено много", казва той пред изданивто през 2024 г.

Междувременно той продал дома си в Букурещ, който притежавал с Клементс, и си купил много по-голяма къща с басейн.

На критиците, които го осъждат за връзките му с много по-възрастни мъже, Марин има кратък отговор: „Да си гледат работата."