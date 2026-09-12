Джон Малкович и Матилд Арсел взеха актьорските награди на фестивала във Венеция

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Джон Малкович и Матилд Арсел се оказаха сред големите победители на кинофестивала във Венеция. Малкович беше отличен за най-добър актьор в основния конкурс за ролята си във Wild Horse Nine („Девет диви коня"), а отличието допълнително засили очакванията за евентуална номинация на актьора за „Оскар", съобщава Deadline.

Наградата за най-добра актриса отиде при Матилд Арсел за изпълнението й в психологическия трилър Woman Unknown („Непозната жена") на Май Ел-Туки. Тя играе детегледачка и прислужница в Дания след Втората световна война, която крие опасна тайна. Филмът е единственият в конкурсната програма, режисиран самостоятелно от жена.

В секцията „Хоризонти" наградата за най-добър филм беше присъдена на Diana in the Loop („Диана в кръга") на Ан Сирот и Рафаел Балбони. Лентата разказва за млада жена, която решава да отмъсти за изнасилването на майка си, извършено три години преди самото й раждане.

Сред отличените се оказа и иранската актриса Лалех Марзбан. Тя получи наградата за най-добра актриса за ролята си във Falling House („Падаща къща"), където играе млада жена, мечтаеща за кариера като модел извън Иран. Плановете й обаче са осуетявани от баща й – тираничен затворнически служител.

Актрисата посвети наградата си на всички жени в Иран и заяви, че страната й преминава през един от най-болезнените и трудни периоди в историята си.

„Искам да спомена хората от моята родина Иран, които живеят под най-силния натиск досега. Бих искала да посветя тази награда на жените в моята страна, които платиха най-високата цена дори за най-малката форма на свобода. Днес повече от всякога те продължават да отстояват своите мечти, смелост и надежда", каза тя.

Още едно голямо име беше отличено в „Хоризонти". Италианският актьор Рикардо Скамарчо получи наградата за най-добър актьор за ролята си в The House of the Monkey („Къщата на маймуната").

Във филма той играе баща, отдаден на своя син с увреждане. Постепенно той се сближава с тийнейджърския си племенник, виждайки в него сина, за когото винаги е мечтал.

Лентата спечели и наградата за най-добър сценарий за режисьора Томазо Ландучи и съсценариста Дамиано Фемферт.

Скамарчо посвети отличието си на всички бащи по света, както и на британския продуцент Джереми Томас, чиято смърт на 77-годишна възраст беше обявена по-рано през деня.

Наградата „Лъв на бъдещето" – „Луиджи Де Лаурентис" за дебютен филм беше присъдена на камерунско-френския режисьор Огюст Бернар Куемо Янгу за House of the Wind („Домът на вятъра"). Филмът е посветен на последиците от миграцията към Европа.

Така политически наситеното 83-то издание на фестивала стигна до своя край. Церемонията беше водена от италианските актьори Грета Скарано и Никола Мопа.

Венеция обаче ще бъде запомнена не само с наградите. Сред най-обсъжданите моменти бяха рекордно продължителните овации за израелския документален филм Naza, както и топлият прием за Пенелопе Крус и Хавиер Бардем във Bunker.

А сред звездите, които получиха едно от най-престижните признания на фестивала, бяха Джордж Клуни и Елън Бърстин. Двамата бяха удостоени с почетни „Златни лъвове" за цялостното си творчество.

Венеция изпрати тазгодишните си гости с големи имена, силни послания и филми, които вече гледат към следващия голям сблъсък – надпреварата за „Оскарите".