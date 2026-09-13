ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радан Кънев: Андрей Гюров създаде за много българи...

Времето София 20° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23550838 www.24chasa.bg

Селин Дион се завърна на сцената с концерт в Париж (Снимки)

1560
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Селин Дион се завърна на сцената - изнесе първия си концерт от шест години насам. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Селин Дион направи в събота дългоочакваното си завръщане на сцената пред десетки хиляди почитатели в Париж, като изнесе първия си концерт от шест години насам, а по лицето й се стичаха сълзи, предадоха осведомителните агенции.

Канадката, която е на 58 години и през последните години рядко се появяваше пред публика, започна с песента On Ne Change Pas („Не се променяме") и беше видимо развълнувана през цялото време, като изтриваше сълзи от лицето си.

Десетки хиляди почитатели в Париж дойдоха да видят любимата си певица
Десетки хиляди почитатели в Париж дойдоха да видят любимата си певица

„Обещах си, че няма да плача", каза Дион, добавяйки, че не спазва това обещание.

„Тази вечер искам да пея за вас, да пея за себе си, да пея за живота", каза тя в напълно разпродадената Plenitude Arena, намираща се в парижкото предградие Нантер. Почитателите й пристигнаха от цяла Европа, за да присъстват на концерта, отбелязва ДПА.

Дион страда от т.нар. Синдром на скования човек – рядко автоимунно заболяване. То ограничава възможностите ѝ да пътува, работи или да излиза на сцена, което зависи от състоянието й в определен ден, припомня БТА.

Дион страда от т.нар. Синдром на скования човек – рядко автоимунно заболяване, което пречи на работата й
Дион страда от т.нар. Синдром на скования човек – рядко автоимунно заболяване, което пречи на работата й

Селин Дион се завърна на сцената - изнесе първия си концерт от шест години насам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Десетки хиляди почитатели в Париж дойдоха да видят любимата си певица
Дион страда от т.нар. Синдром на скования човек – рядко автоимунно заболяване, което пречи на работата й

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата