Селин Дион се завърна на сцената с концерт в Париж (Снимки)

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Селин Дион направи в събота дългоочакваното си завръщане на сцената пред десетки хиляди почитатели в Париж, като изнесе първия си концерт от шест години насам, а по лицето й се стичаха сълзи, предадоха осведомителните агенции.

Канадката, която е на 58 години и през последните години рядко се появяваше пред публика, започна с песента On Ne Change Pas („Не се променяме") и беше видимо развълнувана през цялото време, като изтриваше сълзи от лицето си.

Десетки хиляди почитатели в Париж дойдоха да видят любимата си певица

„Обещах си, че няма да плача", каза Дион, добавяйки, че не спазва това обещание.

„Тази вечер искам да пея за вас, да пея за себе си, да пея за живота", каза тя в напълно разпродадената Plenitude Arena, намираща се в парижкото предградие Нантер. Почитателите й пристигнаха от цяла Европа, за да присъстват на концерта, отбелязва ДПА.

Дион страда от т.нар. Синдром на скования човек – рядко автоимунно заболяване. То ограничава възможностите ѝ да пътува, работи или да излиза на сцена, което зависи от състоянието й в определен ден, припомня БТА.