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Ремос взриви Солун – събра 300 000 и заедно пяха хит на починалия Йорго Мазонакис (Снимки, видео)

Радко Паунов

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Паметникът на Александър Македонски, който предизвика яростни спорове, беше огрят, а под него пееше Антонис Ремос с оркестъра си. Снимки: ФБ

Паметникът на Александър Велики изпъкваше по време на спектакъла, огрян от всевъзможни светлини

Най–многохилядният концерт в историята на Гърция!

Така в южната ни съседка описват снощния спектакъл на Антонис Ремос в Солун по случай 30 г. сценична дейност. По данни на организаторите на крайбрежната алея пред паметника на Александър Македонски са се стекли над 300 000. Досега толкова публика в Гърция не е събирана.

През 80–те години легендата Йоргос Даларас е пълнил в две поредни вечери олимпийския стадион в Атина, събирайки общо сто и шестдесет хиляди, припомнят паметливи. Разликата с Ремос обаче е, че снощният концерт в Солун беше безплатен.

По данни на организаторите на концерта на Ремос в Солун са присъствали над 300 000.
По данни на организаторите на концерта на Ремос в Солун са присъствали над 300 000.

Въпреки разразилата се буря с дъжд представлението се състоя. Хората не си тръгнаха. 

Дни преди концерта в социалните имаше яростни спорове и призиви за отмяната му, а мнозина търсиха отговорност от местните власти, задето са разрешили на изпълнителя да "опакова" със сцената паметника на Александър Велики. Хората негодуваха от драстичната намеса в градското пространство и то с един от най–големите символи на града.

Най–напред Антонис Ремос излезе в бял костюм. После го смени с черен.
Най–напред Антонис Ремос излезе в бял костюм. После го смени с черен.

На самия концерт обаче монументът изпъкваше ярко, огрян от множество светлини.

"Всички мизантропи, сложни, токсични, фобични "наши съграждани", плачат силно. Концертът е факт и то какъв концерт", пишат привърженици на мегазвездата.

Заради внезапната смърт на певеца Йоргос Мазонакис Ремос промени сценария и почете колегата си с  най–знаковата негова песен. Цялата публика я запя. Ремос не скри сълзите си и изпрати целувки към небето.

"Най–напред той се появи в бял костюм. От първата минута публиката запя с него големите хитове, изпълнени през тези 30 години. Оркестърът беше огромен. На бузикуто бе един от най–големите виртуози Манолис Карадинис. Включи се и неговият син Андреас Карадинис. Пяха и много гръцки звезди.

"Цялото пространство беше изпълнено от край до край с хора, превръщайки Солун в най–големия музикален фестивал", обобщават гръцките медии.

1200 дрона допълваха визуалния ефект на концерта, огромни екрани имаше разположени в целия град, за да могат повече хора да го гледат. Спектакълът завърши със зашеметяващи фойерверки от морето.

Въпреки ливналия дъжд хората не си тръгнаха и останаха да гледат и слушат Антонис Ремос.
Въпреки ливналия дъжд хората не си тръгнаха и останаха да гледат и слушат Антонис Ремос.
Концертът на Антонис Ремос засега бие всички рекорди по публика.
Концертът на Антонис Ремос засега бие всички рекорди по публика.
С пищно зрелище завърши концертът на Антонис Ремос.
С пищно зрелище завърши концертът на Антонис Ремос.

Паметникът на Александър Македонски, който предизвика яростни спорове, беше огрят, а под него пееше Антонис Ремос с оркестъра си. Снимки: ФБ
По данни на организаторите на концерта на Ремос в Солун са присъствали над 300 000.
Най–напред Антонис Ремос излезе в бял костюм. После го смени с черен.
Въпреки ливналия дъжд хората не си тръгнаха и останаха да гледат и слушат Антонис Ремос.
Концертът на Антонис Ремос засега бие всички рекорди по публика.
С пищно зрелище завърши концертът на Антонис Ремос.

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