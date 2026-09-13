Лепа Брена: Баща ми беше против да стана "кръчмарска певица", но после имах подкрепа

Между Фахрета Яхич и Лепа Брена отдавна е постигнат баланс - едната е жената, която носи своите лични мечти, страхове и спомени, а другата е екстровертната артистка, която би дала всичко на хората, и сърцето, и душата.

Това казва певицата Лепа Брена в интервю за Мон Дьо по NOVA.

Именно тази пълна отдаденост според нея е в основата на връзката с публиката.

„Без това душевно и емоционално отдаване, без това да подариш себе си, не можеш да получиш нищо в замяна", категорична е тя.

Лепа Брена разказва, че първоначално метаела да стане лекар, но попада съвсем случайно на музиката. Когато на 21 години получава възможност да пее със „Сладки грех", първата ѝ мисъл не е за славата, а дали ще получи разрешение и подкрепа от родителите си.

В началото баща й е категорично против, определяйки тази работа като "кръчмарска певица", но сръбската легенда защитава решението си с желанието да работи и да помага на семейството си. В крайна сметка двамата постигат компромис.

„Мисля, че космосът, че Бог е искал друго, че Бог е имал много по-хубав план за мен", разказва тя.

„Когато виждам днешните родители, виждам колко много искат децата им да осъществят техните мечти, а не собствените си мечти и тогава осъзнавам, че съм имала най-добрите родители на света", споделя тя. С любов си спомня за майка си, която била „фантастична шивачка" и в продължение на близо десетилетие създавала сценичните ѝ костюми.

Брена разказва как купувала красиви обувки и материи от Мюнхен, а след това се връщала в Бръчко, където заедно с майка си шиели и създавали тоалетите, с които тя излизала на сцената. Именно натовареният график с по 2 концерта на ден променя и външността ѝ: певицата отслабва с около 16-17 кг и дори казва „просто ставаш като Барби".

Така се ражда и идеята за превръщането на Лепа Брена в истинска Барби, макар че огромната популярност носи със себе си и абсурдни слухове. С недоумение си спомня публикациите, че си е махнала ребра. Признава, че не е могла да повярва как човек, работещ в медиите, "може да напише подобна глупост".

"Аз бях готова да се хвана в схватка с живота, защото не бях разглезена". И е категорична, че от първия ден, когато е на 21 г., досега, най-важните ѝ принципи не са се променили. Сред своите благословии днес тя поставя и семейството си, а за съпруга си е категорична – това е човекът, който „насочва" живота ѝ.