Ще познаете ли Катето Евро, Григор и Дони като първокласници? А коя ще е новата звезда с буквар? (Снимки)

Щастливи майки и татковци, баби и дядовци, снимайте първия учебен ден на детето, с което със сигурност сте горди, а "24 часа" ще покаже и запази и за вашия архив

Изпращайте ни снимките на адрес [email protected], като напишете името на вашето първолаче, града и училището, където ще учи. Най-добрите и забавни кадри ще бъдат публикувани във вестника и на сайта ни 24chasa.bg.

Големите звезди също са били първолаци. Едва на 7 години, Катето Евро - обичаната и усмихната актриса, вече е знаела, че сцената ще бъде нейният живот. Катето Евро като първокласничка Снимка: Личен архив Катето Евро - обичаната и винаги усмихната актриса Снимка: Архив

Григор Димитров прекрачва прага на училището, воден от майка си и баща си, и може би тайно се е надявал, че един ден ще се превърне в известния тенисист, когото целият свят познава. Григор Димитров като ученик с родителите си Снимка: Личен архив Днес Григор Димитров е световноизвестен тенисист. Снимка: Архив

Дони сам нарича своя първи учебен ден "една далечна галактика", а днес е певецът, музикантът, композиторът, любим на поколения със своята музика. Дони като първокласник Снимка: Личен архив Дони е сред най-известните български музиканти и певци. Снимка: Архив