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Ще познаете ли Катето Евро, Григор и Дони като първокласници? А коя ще е новата звезда с буквар? (Снимки)

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Първокласниците са нетърпеливи да прекрачат прага на училището. Снимка: Йордан Симeонов

Щастливи майки и татковци, баби и дядовци, снимайте първия учебен ден на детето, с което със сигурност сте горди, а "24 часа" ще покаже и запази и за вашия архив

Изпращайте ни снимките на адрес [email protected], като напишете името на вашето първолаче, града и училището, където ще учи. Най-добрите и забавни кадри ще бъдат публикувани във вестника и на сайта ни 24chasa.bg.

Големите звезди също са били първолаци. Едва на 7 години, Катето Евро - обичаната и усмихната актриса, вече е знаела, че сцената ще бъде нейният живот.

Катето Евро като първокласничка
Катето Евро като първокласничка Снимка: Личен архив
Катето Евро - обичаната и винаги усмихната актриса
Катето Евро - обичаната и винаги усмихната актриса Снимка: Архив

Григор Димитров прекрачва прага на училището, воден от майка си и баща си, и може би тайно се е надявал, че един ден ще се превърне в известния тенисист, когото целият свят познава.

Григор Димитров като ученик с родителите си
Григор Димитров като ученик с родителите си Снимка: Личен архив
Днес Григор Димитров е световноизвестен тенисист.
Днес Григор Димитров е световноизвестен тенисист. Снимка: Архив

Дони сам нарича своя първи учебен ден "една далечна галактика", а днес е певецът, музикантът, композиторът, любим на поколения със своята музика.

Дони като първокласник
Дони като първокласник Снимка: Личен архив
Дони е сред най-известните български музиканти и певци.
Дони е сред най-известните български музиканти и певци. Снимка: Архив

Много сериозен първокласник е бил Йордан Лечков, за да се превърне след време в гордостта на цял един народ, след като с националния ни отбор по футбол стана 4-и в света.

Йордан Лечков в първия си учебен ден
Йордан Лечков в първия си учебен ден Снимка: Личен архив
Йордан Лечков е един от футболистите в националния ни отбор, които го направиха 4-и в света.
Йордан Лечков е един от футболистите в националния ни отбор, които го направиха 4-и в света. Снимка: Архив

Първокласниците са нетърпеливи да прекрачат прага на училището.
Катето Евро като първокласничка
Катето Евро - обичаната и винаги усмихната актриса
Григор Димитров като ученик с родителите си
Днес Григор Димитров е световноизвестен тенисист.
Дони като първокласник
Дони е сред най-известните български музиканти и певци.
Йордан Лечков в първия си учебен ден
Йордан Лечков е един от футболистите в националния ни отбор, които го направиха 4-и в света.

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