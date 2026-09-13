Димитър Рачков стана Ангел на доброто

“Благодаря за наградата “Ангел на доброто”! За мен значи много.” Думите на признателност са на актьора Димитър Рачков, които той написа във фейсбук, след като бе отличен със статуетката на благотворителния фестивал “Нощ на ангелите”. Той се състоя в рамките на три дни на Гребната база в Пловдив. Рачков бе и част от участниците, след като се качи на сцената с Графа, Владимир Зомбори и Николаос Цитиридис и всички те изпълниха песента “Заедно”.

Събраните средства от фестивала, чиито водещи бяха Христо Пъдев и съпругата му Цветина Петрова, ще подпомогнат 5 каузи и 6-има души - лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, петгодишния Калоян, военнослужещия Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза.