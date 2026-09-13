ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Баба Алино”: домове пред събаряне, хора без сигур...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23553229 www.24chasa.bg

Димитър Рачков стана Ангел на доброто

2016
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Димитър Рачков със статуетката "Ангел на доброто" СНИМКА: ФЕЙСБУК

“Благодаря за наградата “Ангел на доброто”! За мен значи много.” Думите на признателност са на актьора Димитър Рачков, които той написа във фейсбук, след като бе отличен със статуетката на благотворителния фестивал “Нощ на ангелите”. Той се състоя в рамките на три дни на Гребната база в Пловдив. Рачков бе и част от участниците, след като се качи на сцената с Графа, Владимир Зомбори и Николаос Цитиридис и всички те изпълниха песента “Заедно”.

Събраните средства от фестивала, чиито водещи бяха Христо Пъдев и съпругата му Цветина Петрова, ще подпомогнат 5 каузи и 6-има души - лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, петгодишния Калоян, военнослужещия Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза.

Димитър Рачков със статуетката "Ангел на доброто" СНИМКА: ФЕЙСБУК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата