Радина Кърджилов: Още се съмнявам в себе си, Пламен ми дава сила

Пламен е изключителен партньор, много добър актьор, при мои професионални спадове и недостатъчно самочувствие как се справям той ми дава сила. От такъв партньор имам нужда.

Така Радина Кърджилова описа отношенията си със своя любим - актьора Пламен Димов, в интервю за Би Ти Ви.

"Да, съмнявам се в себе си все още. Ако човек не се съмнява, не пулсира", убедена е тя.

Не съм от хората, които обичат да говорят. "Айде бе, Радо, мълчиш като пукъл", казва й понякога Пламен след тежко представление. Трябва ми време наново да завъртя ключа, изповядва Радина.

Аз съм наполовина бургазлийка - майка ми е от Бургас, това е любимият ми град, в който изкарвах летата си, призна още актрисата. Майка ми е инженер, баща ми - художник, израснахме с брат ми в чудесно семейство. Родителите ми са тези, на които разчитам, когато заради репетиции и представления не мога да видя децата си, разказа тя. И баща им Деян Донков, когато има време, защото и той е много зает, добави Кърджилова

"Прошка" е любимата ми дума, отговори тя на традиционния въпрос на водещия на "120 минути" Светослав Иванов