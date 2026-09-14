Как Лейди Гага стана майка без Холивуд да разбере

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преди броени дни списание People съобщи, че Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители. Новината изненада не само Холивуд, но дори и най-върлите фенове на американската певица.

40-годишната звезда беше заснета с бебето си в Северна Калифорния от папараци и скоро след това се появи и потвърджението на новината. Двойката обаче не коментира нито пола на бебето, нито кога е родено то. През последните месеци нямаше и нищо, което да подсказва, че двамата очакват дете. Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

В социалните мрежи хората вече задават въпроса дали Гага е използвала сурогатна майка или е била бременна. Сурогатното майчинство е разпространено в САЩ - много от звездите като Ким Кардашиян, Клои Кардашиян, Парис Хилтън, Сара Джесика Паркър, Никол Кидман - избраха именно този път към родителството.

Гага и годеникът ѝ не са коментирали. Съобщението им е лаконично и казва само, че двамата са посрещнали първото си дете, пише сп. Hello.

Майчинството обаче не е чак такава изненада, тъй като през последните години Гага често говореше за него. През октомври миналата година в телевизионно интервю на въпроса "какво предстои сега?", Гага отговаря:

"Много искам да бъда майка. Надявам се това да е следващата ми главна роля".

Тогава изказването ѝ звучеше по-скоро като мечта, но може би е загатвало именно предстоящото бебе.

Гага също така през годините е говорила задълбочено за това какъв вид детство би искала да осигури на бъдещото си семейство.

В интервю за „Ню Йорк Таймс" от март 2025 г. тя обясни, че за нея е изключително важно да позволи на децата си да развият собствена идентичност.

Тогава тя заяви, че иска да им даде "прострастнво, за да открият сами кои са", вместо да следват пътя, очертнан от нейната слава.

Гага и годеникът ѝ са заедно от 2020 г. Двойката потвърди годежа си през 2024 г., но от тогава пази по-голямата част от личния си живот далеч от камерите.

Новината за бебето идва след приключването на изтощителното турне „Mayhem Ball" на Гага, чието последно представление се състоя в „Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк на 13 април 2026 г. По-спокойният ѝ публичен график след това предизвика нов интерес, макар че оттеглянето ѝ от турнетата не дава отговор на въпроса кога и как двойката е станала родители.

Според други източници двамата са се отеглили от работа през лятото, за да прекарат повече време с бебето си.

Последната голяма поява на Гага на червен килим преди новината за бебето е премиерата на The Devil Wears Prada 2 в Ню Йорк на 20 април. На премиерата Гага е в черна рокля, която е впита по тялото ѝ и се разкроява от коленете надолу.

Именно това поражда спекулациите, че певицата е използвала сурогатна майка.

Годеникът ѝ Полански пък не е публична личност, което обяснява как двамата са успели да запазят появата на детето в тайна.