Актьори от Народния театър смениха профилните си снимки с детски. Какво крият?

Актьори от Народния театър масово смениха профилните си снимки с детски фотографии. Без обяснение. Само с един хаштаг.

Валентин Ганев Снимка: фейсбук

Един след друг в социалните мрежи започнаха да се появяват неочаквани кадри. Теодора Духовникова – с огромни панделки в косите. Параскева Джукелова – като бебе на дървен стол. Христо Петков публикува черно-бяла снимка от детството си. Анета Иванова, Димитър Николов и Албена Ставрева също се върнаха десетилетия назад. Под снимките – само две думи: #АзСме.

Димитър Николов Снимка: фейсбук

Хаштагът не е случаен.

"Аз сме" е цитат от романа "Физика на тъгата" на Георги Господинов. А актьорите, които сменят профилите си, са част от трупата на новия спектакъл със същото заглавие. Режисьор е словенецът Йерней Лоренци, а постановката се подготвя за Голяма сцена на Народния театър.

В състава са актьори от различни поколения: Теодора Духовникова, Валентин Ганев, Параскева Джукелова, Христо Петков, Василена Винченцо, Радена Вълканова, Веселин Мезеклиев, Албена Ставрева, Дарина Радева, Александър Тонев, Анета Иванова, Димитър Николов, Стелиан Радев и Константин Еленков.

Теодора Духовникова Снимка: фейсбук

Самият роман на Господинов е изграден около паметта, детството и онези уж малки лични истории, които остават с човека цял живот. Той постоянно прескача между личното и общото, между собствените спомени и чуждите. Затова детските фотографии в профилите на актьорите започват да изглеждат не като случайна игра, а като първа следа към спектакъла.

Параскева Джукелова Снимка: фейсбук

Лоренци е режисьор, за когото личният опит на артистите често става материал за представлението. В Народния театър вече е работил по този начин при "Орфей" - репетициите са минавали и през лични истории, част от които после са се появили на сцената. Ако подобен подход стои и зад „Физика на тъгата", тогава тези стари снимки придобиват съвсем друг смисъл.



Дали виждаме бъдещите герои такива, каквито са били преди години? Дали зад някои от фотографиите стоят истории, които по-късно ще чуем в залата? И защо всички използват точно този хаштаг?

Засега актьорите мълчат.

Премиерата е на 6 и 7 октомври. Свободните места за първите представления вече са почти свършили. Какво точно подготвят Лоренци и трупата, ще разберем тогава. А дотогава си струва да следим кой още ще смени профилната си снимка.