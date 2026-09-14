Меган Маркъл с първи кадри от новия живот на семейството си във Великобритания (Видео)

Меган Маркъл сподели първи кадри от новия живот на семейството си във Великобритания след скорошното й преместване там заедно с принц Хари и двете им деца.

Херцогинята на Съсекс публикува в неделя видео в Инстаграм, в което показва моменти с Хари и децата им – принц Арчи и принцеса Лилибет, съобщава ABC News.

Видеото започва с кадри на Меган и Хари, които се разхождат навън, хванати за ръце. След това следват различни семейни моменти, сред които дете, което топли краката си край камина, както и Меган с гумени ботуши, която гази в кална локва. В друг кадър Лилибет кара велосипед, докато Арчи тича до нея.

„Хайде! Хайде!", може да се чуе как Арчи насърчава сестра си.

Докато монтажът продължава, звучи песента на Wham! Wake Me Up Before You Go-Go. Показани са още сцени, в които семейството прекарва време сред природата, включително как Хари лови риба от лодка заедно с Арчи и Лилибет. Във видеото на няколко места се появяват емоджита с британското знаме и червено сърце.

Хари и Меган се върнаха във Великобритания заедно с Арчи и Лилибет през август – шест години след като херцогът и херцогинята на Съсекс се оттеглиха от ролите си на висши работещи членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ.

След завръщането си във Великобритания двойката ще остане неработещи членове на кралското семейство, става ясно от писмо, изпратено по-рано този месец от името на крал Чарлз III.

Хари направи първата си публична поява след преместването на 10 септември, когато присъства на събитие, свързано с „Игрите на непобедимите" (Invictus Games) в Лондон.

Очаква се херцогът на Съсекс да направи още няколко публични появи през следващите дни, включително на събития, свързани с „Игрите на непобедимите", както и на церемонията по връчването на наградите WellChild Awards в Лондон.

По-късно този месец Хари трябва да пътува и до Ню Йорк, където ще участва в годишната среща на Clinton Global Initiative.