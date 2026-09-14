Топ спортистки скочиха на Сидни Суини заради сексистка реклама

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Олимпийски шампионки се нахвърлиха на холивудската звезда Сидни Суини заради реклама, в която актрисата се появява почти гола и играе различни спортове. Кампанията на американската компания за спортни прогнози Novig предизвика бурна реакция от редица елитни спортистки, които я обвиниха, че сексуализира женския спорт, съобщава "Гардиън".

Четирикратната олимпийска шампионка по плуване Ариарне Титмъс определи рекламата като „ритник в лицето" на всички жени, посветили живота си на спорта.

„Как живеем в свят, в който осребряването на женското тяло и сексуализирането на женския спорт все още са нещо нормално?", написа австралийката в Инстаграм.

Към критиките се присъедини и британската спринтьорка Ейми Хънт, която се обърна директно към Суини след финала на 200 метра на новото голямо състезание Ultimate Championships.

„Сидни Суини, ето как изглежда една жена в спорта", заяви Хънт пред Би Би Си. Тя посочи мускулите, тежките тренировки, кръвта, потта и сълзите зад постиженията на спортистките.

„Когато си жена в спорта, не е красиво. Не е бляскаво. И определено не е секси през цялото време", каза тя.

Австралийската плувкиня Лани Палистър, спринтьорката Бри Рицо и други спортистки също публикуваха кадри от тренировките и състезанията си в отговор на рекламата.

Световната шампионка по бокс Скай Никълсън заяви, че проблемът не е в това как изглеждат жените, а в превръщането им в обект за продажба на спортни залози. „Има голяма разлика между това да изглеждаш секси, защото спортуваш, и да използваш секса, за да продаваш спорт", написа тя.

Макар част от коментарите в социалните мрежи да насочиха критиките основно към Novig, Суини не е просто рекламно лице на кампанията. Актрисата е стратегически партньор и притежател на дялово участие в компанията.

Рекламата идва година след друг скандал около Суини. Кампанията й за American Eagle - Sydney Sweeney Has Great Jeans предизвика обвинения, че използва език с евгенични внушения. По-късно актрисата призна, че мълчанието й по случая е задълбочило разделението около рекламата.