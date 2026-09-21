Заведението на ул. "Съборна" 7 променя постоянно визуалните концепции и менюто, но едно остава постоянно - задава посоките на добрия вкус

Какво се случва, когато различни светове се преплетат в едно градско пространство? Отговорът се крие зад една необичайна дръжка на врата, оформена като смачкана чаша за кафе, в сърцето на София.

BOI-S-ON е заведение извън познатия формат - в него няма рамки. То превръща рутинната чаша кафе или матча в разказ на различна история от модния свят. А историите са много, затова и пространството се променя непрекъснато по необичаен начин - с лимитирани предложения, нова визия, интериор и концепция. BOI-S-ON е

проект на екипа зад емблематичния магазин за луксозна мода ALL-U-RE,

който пренася модните трендове в нещо така ежедневно на пръв поглед - чашата кафе. Така тя се превръща не просто в събуждане за началото на деня, но и събуждане за света на модата.

Именно в това се крие идеята зад BOI-S-ON – “постоянният pop-up”. Звучи като противоречие, защото pop-up форматът по природа е временен - появява се, съществува за кратко и изчезва. Но тук постоянно е единствено пространството, проектирано от архитекта Емилиян Събев в партньорство с Atelier Indzhova Angelov. Интериорът на заведението не е замислен като завършен, а като гъвкава рамка, която приема различно съдържание и се променя заедно с него. Така архитектурата не задава какво трябва да бъде BOI-S-ON, а му позволява непрекъснато да се преоткрива, да разказва нови истории и да създава различни усещания за посетителите.

Чашата кафе или матча не е изключение от този разказ - напротив, тя го допълва. В менюто няма дълги и сложни имена, а напитките са обозначени с номера, зад всеки от който стои

внимателно обмислена комбинация от вкус, цвят, чаша и усещане не само на небцето, а и в ръката

Модните истории разказва и кучето, талисман на в BOI-S-ON. Героят, създаден от тату артиста Сашето, оживява върху дизайнерските чаши на пространството, а негов прототип е истинското куче на Мартин Нинов от екипа на ALL-U-RE. Кучето непрекъснато променя визиите си и облича най-новите колекции на дизайнерите, представени в ALL-U-RE. Може би точно заради това в последните седмици обиколи социалните мрежи и така талисманът се превърна в истински моден инфлуенсър.

“Хуморът за мен е част от модата. Тя може да бъде интелектуална, красива и сериозна, без да се взема прекалено насериозно”, казва основателката Албена Александрова. По думите ѝ именно този елемент на игра превръща кучето в начин да се говори за мода по неочакван и забавен начин.

Социалните мрежи вече са превърнали BOI-S-ON в едно от най-фотографираните места в София

Именно така го откриват и братовчедките Андрея и Никол Маринови.

“Гледала съм го на сторита в инстаграм много пъти и постоянно ми го препоръчваха. Най-после решихме да дойдем”, разказва Андрея. Двете излизат с по чаша матча в ръка и споделят, че заведението няма аналог. Освен концепцията обаче впечатление им прави и качеството на напитките. “Това е

най-хубавата матча, която съм пила

На много места напитките стават прекалено сладки и се губи вкусът на матчата. Тук имат чувство за мярка.”, категорична е Никол.

BOI-S-ON няма окончателна версия - една идея приключва, за да освободи място за следващата. Понякога това е нова витрина, друг път специално меню само за един ден. Така за Деня на София, точно когато излиза ексклузивният колекционерски брой на “24 часа”, посветен на столицата,

BOI-S-ON и шеф готвачът Божана Кацарова предлагат специален рол с омар

Лимитираното предложение важи само за 17 септември, но пространството изненадва посетителите с нещо ново и във всеки друг ден.

“За мен най-вълнуващото се случва, когато различни светове се преплитат - изкуство, дизайн, култура и хора. BOI-S-ON е естествено продължение на този начин на мислене в ALL-U-RE”, казва Албена Александрова. Точно затова BOI-S-ON не се опитва да бъде просто модерно кафене. То е място, което разказва какво се случва в света на модата в най-широкия смисъл на това понятие – трендове, индустрия, креативност, мислене извън форматите. И точно като него никога не спира да се променя.