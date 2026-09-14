Силви Вартан в Лос Анджелис: Сърцето ми е френско, душата ми е българска

След толкова години сърцето ми е френско, ама душата ми е българска. И това никога няма да се промени. Така се представи Силви Вартан пред гостите на специална вечер в Лос Анджелис, посветена на нейния живот и кариера.

Срещата на френската звезда с български корени с нейни почитатели зад океана се състоя на 11 септември в Theatre Raymond Kabbaz - едно от престижните културни пространства в града. Силви Вартан пристигна със съпруга си Тони Скоти, както и с приятели и членове на семейството си. Тя беше посрещната от генералния консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов и съпругата му Силвия. Сред специално поканените гости бе Патриша Кели, съпруга на легендарния холивудски актьор и танцьор Джийн Кели. На събитието присъства и Карла Горди Бристъл - културен комисар на Бевърли Хилс и представител на прочутата фамилия Горди, създала влиятелната звукозаписна компания Motown. Сред публиката бяха още генерални консули, представители на бизнес елита на Лос Анджелис.

Гостите имаха възможността да гледат и документалния филм “Силви Вартан: От любов” на журналиста Георги Тошев, а събитието се организира от Генералното консулство на България в Лос Анджелис.

