Детски снимки и само две думи: #Азсме – актьорите от Народния изненадаха фейсбук

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Подсказват за премиерата на “Физика на тъгата” по романа на Георги Господинов

#Азсме - тези две думи се появиха почти едновременно в профилите на актьорите от Народния театър във фейсбук, придружени с техни детски снимки. Без обяснения и коментари! Под тях се изсипаха възхищения от милите кадри, но отговор от артистите - не.

“Азсме” всъщност е емблематичното начало на романа на Георги Господинов “Физика на тъгата”. На 6 и 7 октомври той ще оживее и като пиеса в Народния театър “Иван Вазов”, поставена от прочутия словенски режисьор Йерней Лоренци. Тя разказва как човекът преживява времето и историята.

В ролите влизат Албена Ставрева, Александър Тонев, Анета Иванова, Валентин Ганев, Вacилена Bинченцо, Даpина Paдeвa, Димитър Николов, Веселин Мезеклиев, Константин Еленков, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Стелиан Радев, Теодора Духовникова, Христо Петков. За да подскажат за бъдещата премиера, част от тях създадоха и театралната кампания във фейсбук.

