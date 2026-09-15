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Детски снимки и само две думи: #Азсме – актьорите ...

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Детски снимки и само две думи: #Азсме – актьорите от Народния изненадаха фейсбук

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Биляна Петринска като малка

Подсказват за премиерата на “Физика на тъгата” по романа на Георги Господинов

#Азсме - тези две думи се появиха почти едновременно в профилите на актьорите от Народния театър във фейсбук, придружени с техни детски снимки. Без обяснения и коментари! Под тях се изсипаха възхищения от милите кадри, но отговор от артистите - не.

“Азсме” всъщност е емблематичното начало на романа на Георги Господинов “Физика на тъгата”. На 6 и 7 октомври той ще оживее и като пиеса в Народния театър “Иван Вазов”, поставена от прочутия словенски режисьор Йерней Лоренци. Тя разказва как човекът преживява времето и историята.

В ролите влизат Албена Ставрева, Александър Тонев, Анета Иванова, Валентин Ганев, Вacилена Bинченцо, Даpина Paдeвa, Димитър Николов, Веселин Мезеклиев, Константин Еленков, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Стелиан Радев, Теодора Духовникова, Христо Петков. За да подскажат за бъдещата премиера, част от тях създадоха и театралната кампания във фейсбук.

Биляна Петринска като малка
Биляна Петринска
Теодора Духовникова като малка
Теодора Духовникова
Василена Винченцо като малка
Василена Винченцо
Валентин Ганев като малък
Валентин Ганев
Албена Ставрева като малка
Албена Ставрева
Параскева Джукелова като малка
Параскева Джукелова
Биляна Петринска като малка
Биляна Петринска
Теодора Духовникова като малка
Теодора Духовникова
Василена Винченцо като малка
Василена Винченцо
Валентин Ганев като малък
Валентин Ганев
Албена Ставрева като малка
Албена Ставрева
Параскева Джукелова като малка
Параскева Джукелова
Биляна Петринска като малка
Биляна Петринска
Теодора Духовникова като малка
Теодора Духовникова
Василена Винченцо като малка
Василена Винченцо
Валентин Ганев като малък
Валентин Ганев
Албена Ставрева като малка
Албена Ставрева
Параскева Джукелова като малка
Параскева Джукелова

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