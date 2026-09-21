Между Изтокa и Западa, в средата на историята

София притежава най-рядката форма на мъдрост – способността да оцелява, без да спира да се променя

Има един въпрос, който рядко си задаваме за мястото, където живеем, защото отговорът изглежда прекалено очевиден. Защо изобщо съществува този град? Не как е основан, не кой го е построил, а защо след толкова разрушения, след толкова смени на владетели, религии и идеологии тук все още има град? Отговорът крие истинското мерило за величието на София.

Преди 8 хил. години, когато повечето днешни европейски столици още не са съществували,

край горещите минерални извори и реките в подножието на планината вече е имало уседнал живот. Земята е била плодородна, водата - топла и изобилна, а горите на днешна Витоша - пълни с дивеч. Най-старите жители на Софийското поле са оставили следите си в днешния квартал “Слатина”, където археолозите откриха едно от най-големите неолитни селища на Балканите. Къщи, пещи, съдове и оръдия на труда разказват за хора, които не просто са преминавали през това място, а са решили да останат. Може би това е първата тайна на София - тя се е появила там, където природата е давала достатъчно причини човек да спре.

Малко градове могат да разкажат хилядолетната си биография чрез своето име: Серднополис, Сердика, Улпия Сердика, Средец, Триадица, София. Всяко име е пласт - различен език, различна власт и различна представа за света, положени върху едно и също място.

Археолози реставрират мозайка под храма "Света София". СНИМКИ: "24 ЧАСА" И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Античният град вероятно получава името си от сердите - племето, населявало Софийското поле. Дали са били траки, келти или смесено население, продължава да е предмет на научни спорове. Но името им оцелява достатъчно дълго, за да влезе в историята заедно с града. През I век Сердика става част от Римската империя, а при император Траян получава правото на автономно управление и името Улпия Сердика. Появяват се крепостни стени, павирани улици, обществени сгради, храмове, водопроводи и канализация. Градът израства около минералните извори – същите, край които векове по-рано са се заселили първите му обитатели.

Сердика е подредена според ясната геометрия на римския свят. Двете главни улици се пресичат под прав ъгъл, а четири порти я свързват с пътищата на империята. Част от източната порта и днес може да се види в центъра на София. Другите лежат под Съдебната палата, бул. “Мария Луиза”, съвременни улици и сгради. Античният град не е изчезнал. Той просто се намира под краката ни. Сердика бързо надраства крепостните си стени. Извън тях се появяват жилища, храмове и внушителен амфитеатър. Градът има бани, чиста вода и канализация – удобства, които много европейски селища ще изгубят столетия по-късно. Минералните извори дават здраве, общуване, търговия и градска култура.

През 311 г. император Галерий свързва името на Сердика с едно от големите решения на Късната античност. С едикта за толерантността преследването на християните е прекратено, а те получават право свободно да изповядват вярата си. За да се превърнат постепенно в сила, която ще промени Европа. Така градът край минералните извори се оказва не просто кръстопът, а място, свързано с

един от най-важните цивилизационни обрати на континента

Не е пощаден обаче от бурите на историята. През V век хуните на Атила го разрушават и разграбват. Когато Сердика е възстановена, стените са издигнати по-високи и по-дебели, кулите са подсилени, портите са превърнати в бастиони. Това ще се повтаря многократно: нашествениците разрушават, следващите жители градят върху руините.

През 809 г. конницата на хан Крум стига до Сердика. За първи път български владетел забива знамето си в града, който един ден ще стане столица на България. След него хан Омуртаг окончателно го присъединява към Първото българско царство. Сердика вече е Средец - градът по средата. Между Дунав и Бяло море, между Черно море и Адриатика, между Изтока и Запада. Самото име сякаш посочва съдбата му: да бъде център, но и граница; място за срещи, но и поле на сблъсъци.

През следващите столетия Средец ту е български, ту византийски. Хронистите го наричат и Триадица. Властта се сменя, старите сгради получават нови предназначения, храмове се рушат и възстановяват. Над града бдят различни богове, но хората продължават да живеят край същите извори и под същата планина. Средновековието оставя на София един от най-ярките ѝ художествени символи - Боянската църква. През XIII век севастократор Калоян, владетелят на Средец, не вижда в града само крепост, която трябва да бъде пазена, а средище, което да бъде украсявано. Строят се и изографисват църкви и манастири, а създадените в Бояна стенописи и днес удивляват със своята човечност и жизненост - лицата на ктиторите не са безплътни образи от отвъдното, в тях има характер, самочувствие, съмнение, достойнство. Затова Боянската църква е не просто паметник на Българското средновековие, а част от световното културно наследство.

Към края на Второто българско царство градът започва да бъде наричан с името на своята митрополитска църква – “Света София”. Появява се в ръкописи и търговски документи, а през 1382 г. цар Иван Шишман вече говори за “града на царството ми София”. Името ще се окаже по-трайно от царството.

След османското завоевание градът излиза извън античните стени, те постепенно се рушат, а върху древната улична мрежа се наслагва нова. “Света София” е превърната в джамия, но храмът и градът запазват името си. Османска София е ориенталски град, но не е затворен свят. В нея

живеят българи, турци, евреи, арменци, дубровнишки и италиански търговци

Кварталите им имат свои храмове, занаяти, миризми и гласове. Оттук към Италия заминават платове и обработени кожи, а насреща пристигат стъкло, фаянс и лекарства.

Днешният Археологически музей се помещава в някогашната Бююк джамия. Царският дворец ще се появи върху мястото на османския конак. Градското казино ще заеме сградата на бившия бейски харем. София рядко изтрива миналото си напълно. По-често го преустройва, преименува и включва в следващата си биография. В края на 1877 г. тази биография е на крачка от внезапен край. След падането на Плевен руските войски преминават Стара планина в тежък зимен поход и настъпват към София. В града вече се чуват топовните гърмежи. Османският гарнизон се готви да се изтегли, но командващият Осман Нури паша възнамерява да запали складовете с боеприпаси и да остави след себе си пепелище. Тогава трима чужди дипломати - френският консул Леандър Леге, италианският Виторио Позитано и австро-унгарският Йозеф Валдхарт, отказват да напуснат града. Те се противопоставят на намерението София да бъде взривена и заявяват, че ще останат при неговите жители.

Градът е спасен не само от настъпващата армия, но и от гражданска смелост. Когато руските части влизат, жителите ги посрещат с музика и песни. Пред порутената “Света София” е отслужен благодарствен молебен. Камбаната е окачена на дърво пред храма и бие с дни. Звънът ѝ възвестява не просто смяната на една власт, а

избавлението от унищожение

Само година по-късно бъдещето на София изглежда немислимо различно. Временното руско управление се премества тук, а през 1879 г. по предложение на Марин Дринов Учредителното събрание избира София за столица на Княжество България.

По онова време тя е с кални улици, ниски къщи, ориенталски пазари и едва няколко по-представителни сгради. Но има огромно предимство - намира се близо до земите, останали извън пределите на новата държава.

Изборът ѝ за столица е не само географско, но и политическо послание

Скоро градът се превръща в строителна площадка. Архитекти, инженери, художници и предприемачи от България, Австро-Унгария, Чехия, Германия, Италия, Франция и Русия пристигат, за да изградят столицата на младата държава. Появяват се дворецът, Народното събрание, министерства, банки, училища, църкви, поща, библиотека, театри и хотели. Улиците започват да следват нов градоустройствен план. София мечтае да бъде “малката Виена” и строи бъдещето си с трескавото нетърпение на човек, който дълго е бил лишен от него. Най-внушителният символ на тази нова епоха става храм-паметникът “Свети Александър Невски”. Решението за построяването му е взето непосредствено след Освобождението. Катедралата трябва да внушава могъщество, благодарност и държавно самочувствие. Златните ѝ кубета скоро се превръщат в силуета, по който София е разпознавана.

Катедралният храм “Свети Александър Невски” е построен с идеята за държавно самочувствие и благодарност, вече век и половина е сред визитките на българската столица.

Към края на XIX век железницата свързва столицата с останалата част от страната. Появяват се фабрики, пивоварни и работилници. Градът получава електричество, а на 1 януари 1901 г. по улиците му тръгва първият трамвай. София влиза в новия век с шума на релсите, светлината на първите киносалони и увереността, че принадлежи към модерна Европа. Народният театър и Софийският университет придават на центъра монументалност, Витоша постепенно се превръща от фон в парк и място за отдих, а първите футболни клубове създават нови градски страсти.

Слатинската Венера, открита в неолитното селище в “Слатина”, е смятана за една от най-старите в света фигури на богинята майка.

После идват войните. Балканските и Първата световна отнемат огромна част от младите мъже на България. Следват национални поражения, репарации, бунтове, преврати и политическо насилие. Страната губи територии и надежди, но София продължава да расте. В нея пристигат бежанци, чиновници, учители, предприемачи и хора, които търсят ново начало. През 30-те години кметът Иван Иванов налага финансова дисциплина и започва мащабна модернизация. Павират се улици, строят се училища, болници и бани, разширяват се трамвайните линии, появяват се автобуси, паркове и дървета по булевардите. Рилският водопровод довежда до София чиста планинска вода. Владайската и Перловската река са укротени в каменни корита. За кратко изглежда, че градът най-сетне е намерил своя ритъм. Но Европа вече върви към нова война. Между есента на 1943-а и пролетта на 1944 г. бомбардировките разрушават голяма част от центъра. Загиват повече от 2 хил. души. Домове, улици и исторически сгради изчезват завинаги. София преживява едно от най-големите бедствия в своята история.

През 1944 г. в града влиза Съветската армия и започва нова епоха. За пореден път един военен гарнизон отстъпва място на друг, с властта се сменят и символите.

Монархията е премахната. Частната собственост е национализирана. Политическите противници на новия режим са избивани, затваряни, изпращани в лагери или принуждавани да мълчат. Страданията на едни са заглушени от надеждите на други, които вярват в обещанието за равенство и по-добър живот.

След войната София отново трябва да бъде построена. Този път се променя според мащаба и вкуса на социалистическата държава. В центъра се издига монументалният ансамбъл на Партийния дом, Министерския съвет, президентството и ЦУМ. Архитектурата демонстрира ред, сила и вечност. Но зад каменните фасади животът има друга логика. София расте неудържимо. Новите заводи привличат хора от цялата страна, строят се огромни жилищни квартали, а панелните блокове поемат населението на един град, който отдавна е надхвърлил старите си граници. Властта се опитва да контролира притока чрез т.нар.

софийско жителство

Правото да живееш в столицата се превръща в административна привилегия, но хора продължават да идват - както през всички векове, градът привлича търсещите работа, образование, свобода или просто различен живот.

В началото на 80-те години България се готви да отбележи 1300 г. от създаването на държавата. Издига се Националният дворец на културата - вибрираща комбинация от бетон, метал, изкуство и човешка енергия. На мястото преди това има товарна гара, казарми и пустеещи терени. Някога там са били разположени Първи и Шести пехотен полк, дали хиляди жертви във войните. Паметните стени с имената на загиналите са премахнати, за да отстъпят място на новия комплекс, пострроен ударно за по-малко от 4 г. Изкопани са близо 2 млн. куб. м пръст, излети са стотици хиляди кубици бетон, вложената стомана е повече от тази в Айфеловата кула. НДК е открит през 1981 г. като триумф на режима. По-късно ще се превърне в нещо много по-голямо от идеологията, която го е създала - място за концерти, книги, фестивали, протести, любовни срещи.

На 10 ноември 1989 г. Тодор Живков е отстранен от власт. Вятърът на промяната разпалва надеждите на милиони, но свободата идва заедно с икономически срив, празни магазини, купони за храна и болезнена несигурност. На 4.10.1990 г. червената петолъчка над Партийния дом е демонтирана - закачена на стоманени въжета и отнесена за минути с хеликоптер. Цяла епоха внезапно е изгубила тежестта си и е отлетяла. На България ѝ предстои отново да смени обществената си система и представата си за бъдещето. Софийското жителство е отменено и столицата пак става отворен град - понякога хаотичен, често несправедлив, но способен да приеме всеки.

Преходът оставя върху София дълбоки белези. До красивите стари къщи израстват безлични сгради, после стъклени офиси и затворени комплекси. Паметници са разрушавани и възстановявани, улици са преименувани, площади стават арени на протести. Миналото отново е предмет на спор, а градът - сцена, върху която всяко поколение се опитва да разкаже своята версия на България.

Присъединяването към Европейския съюз свързва София с общността на съвременните европейски столици и дава посока на развитието ѝ. Метро минава под пластовете на древна Сердика. Новите линии разкриват стари улици, зидове и гробници. Понякога

бъдещето буквално се сблъсква с миналото под земята

и строителите трябва да спрат, за да пропуснат археолозите. Може би това е най-точният образ на София: град, който върви напред, докато непрекъснато открива собственото си минало. Мнозина смятат, че тя носи името на храма “Света София”. Други го свързват със светата мъченица София, почитана заедно с дъщерите си Вяра, Надежда и Любов. Всъщност храмът и градът са наречени на Светата премъдрост Божия – едно от имената на Христос.

София означава мъдрост. Има нещо почти чудодейно в това, че град, толкова често разрушаван от човешката жестокост и възстановяван от човешката воля, е запазил именно това име. След всички нашествия и освобождения, след империите, царствата, диктатурите и революциите, след пожарите, бомбите, утопиите и разочарованията София продължава да бъде на своето място. Град, чиито очертания се губят в мъглата на времето. Град, който не принадлежи изцяло на нито една епоха, защото носи всички тях под улиците, в сградите и в паметта си.

София е жива не заради крепостните стени, дворците, храмовете или идеологиите, които са се опитвали да я определят. А заради хората, които вече 8 хиляди години идват тук, остават, строят, разрушават, обичат, спорят и започват отначало. Може би това е и отговорът на въпроса защо този град все още съществува. Защото през цялата си история София е притежавала най-рядката форма на мъдрост - способността да оцелява, без да престава да се променя.