София на три града

Смяната на елитите е белязала столицата през последния век, личен избор е в кой от 3-те лайфстайла живееш

София има трамвай от 125 години и той се е превърнал в неин устойчив лайфстайл символ - отпраща към определена представа за начин на живот, подобно на предпочитаните места, храни, облекло, маниери, спорт, музика, звезди, сленг… Въпросът обаче е, че в София се наблюдават

три градски лайфстайла,

защото тя събира в себе си три града: следосвобожденския, следдеветосептемврийския и следдесетоноемврийския.

Първият трамвай се появява в Третото българско царство по линията Централна гара - площад “Славейков” със спирки по желание. Той е част от ускорената модернизация на София, която изненадващо бързо (говори се дори за “българското чудо”) превръща града от османска провинция в европейска столица. В архитектурата на новостроящите се сгради започват да личат западноевропейски черти, навлиза сецесионът със стилово присъщата му естетическа съпротива срещу остарелите нрави и норми. Градският елит вече води интензивен социален живот, за който са открити клубове, кафенета и ресторанти - Военният клуб, Писателското кафене, ресторантите и бирариите около площад “Бански” и т.н. Посетителите им “в костюм и с бастун” се чувстват интегрирани към цивилизования свят, учат в престижните му университети и се връщат в родината си, за да съдействат за просперитета ѝ. Дамите с шапки, дълги рокли и корсети са канени на журове, излети край София и благотворителни прояви. Отстояват свободата на чувствата си и

градът спорадично е разтърсван от драматични любови, най-поразителната от които си остава между Лора и Яворов

Заедно с това софийското общество тогава е вярващо и вцърковено, изпитва страх от Бога и любов към ближния независимо от вярата му. София “расте, но не старее” като град на религиозна и етническа толерантност, символично изразена от триъгълника в центъра му между църква, джамия и синагога. Затова и успява да спаси с активната роля на Църквата своите евреи през Втората световна война. В Третото българско царство определящи за мисленето и поведението на софиянци са порядъчността, чувството за лично достойнство и национален дълг и западноевропейските културни влияния.

След Девети септември ценностите и на земното, и на небесното царство са отхвърлени и носителите им трябва да бъдат забравени. Дошлите на власт местни комунисти под команда от Москва подлагат на целенасочено унищожение градския (той е и националния) елит, чиито представители са обявени за “бивши хора”. Това значело, че ако въобще оживеят, повече нямат място в столицата, а роднините им са подложени на репресии заради “лош произход”. Крайната цел е била да отпадне съпоставката с “новите хора”, слезли от планините и излезли от землянките, много от които компенсират примитивността и необразоваността си с насилие. То е било задължително, за да се наложи в страната независимо от волята на населението диктатура, съветски тип. София за близо половин век става една от източноевропейските ѝ столици.

Диктатурата веднага се изписва върху лицето на града. Безследно трябва

да изчезнат къщите на “бившите хора” заедно с фамилните им истории

В центъра израства ансамбъл от три сгради - мастодонти в “сталински барок”, където се помещават трите ключови институции на партията държава - Партийният дом, Държавният съвет и Министерският съвет. Човешката мяра е пометена от властова парадност и високомерие. Симетрията и повтарящите се елементи във фасадите създават внушение за неотменим ред. Пространствена поанта на ансамбъла е огромна рубинена петолъчка, която, забита високо в небесата, настоява, че комунизмът е заместил религията и сам е религия без бог, чиито проповедници са партийните секретари. А строгостта на безчовечната архитектура те кара “по условие” да се чувстваш виновен и нищожен.

Красивите стари къщи потъват в немара, а новата соцвласт опитва да заличи и историите на стопаните им. Днес те отново оформят облика на града.

Макар и противоположни като подход и разточителство, построените през комунизма в перифериите на града масови спални от еднакви панелни блокове с излъчване на кутии за обувки постигат сходен ефект върху човека: потискат индивидуалността му и

го запращат в сивия поток на подобието, където да се чувства никой

Повтарящите се фасади, разпределения на апартаментите и дори на мебелите в тях, сякаш нарочно създадени, за да не можеш нищо да разпознаеш като свое (различно от това на съседа), дават израз на насажданата класова омраза към частната собственост. Непоносимо скучната архитектура на блоковете с падналата мазилка и разбитите входове предлага и още един инструмент за репресия - експанзията на грозното. То по неписан закон минава и през дизайна на вещите, съветско или родно производство, през етикетите и опаковките, дори през вкуса и миризмата на храната в работническите, студентските и училищните столове и прониква в отношенията между хората: сервитьори, шофьори, магазинери, чиновници и пр. Те сякаш по трудова характеристика трябва да бъдат сърдити и да изглежда, че ти се карат. Въобще животът в “социалистическия лагер” повече или по-малко трябваше да бъде наказание заради основателното подозрение, че дълбоко в себе никой не го харесваше и предпочиташе да се беше родил зад желязната завеса.

Статуята на София сега се извисява срещу ансамбъла от сгради на властта от средата на миналия век в съветска стилистика. Забравил за петолъчката, Партийният дом вече е “домът” на депутатите.

Годините обаче си вървяха и софиянци въпреки всичко се стремяха да живеят своя нормален живот, да се радват на децата си и да пазят паметта за предците си. По-възрастните отказваха да ползват сменените от комунистите имена и продължаваха както преди да наричат улиците “Солунска” и “Пиротска”, а също Борисовата градина и “Такевата градинка”, къпалнята “Мария Луиза” и бакалниците “Тевекилиев” и “Браделев”, месарницата “Докузанов” и ресторант “Ашингер”…

Продължаваха и помежду си да се обръщат с господине и госпожо вместо със задължителните според партийния протокол другарю и другарко.

Партийната върхушка от своя страна постепенно се изкуши от флирт с интелигенцията и ѝ позволи поне донякъде да развива талантите си извън слепите идеологически граници и дори бяха реабилитирани художници и писатели от “царско време”, отречени веднага след Девети септември. В Руския клуб, Чешкия клуб или клубовете на творческите съюзи

се създаваше новата артистична бохема на града,

по масите им смехът побеждаваше страха и можеше да разкажеш антисъветски виц, без непременно да си намериш края като Сашо Сладура в концентрационен лагер. Сталинският барок беше отхвърлен заедно с култа към самия Сталин и в София се появиха образци на модерната архитектура, каквато се правеше в Западна Европа и САЩ, като хотел “Плиска” и външното министерство, хотел “София” и кино “Сердика”, като сладкарница “Феята” и театър “София”, зала “Фестивална” и дипломатическите блокове по улица “Жолио-Кюри”… Бяха реставрирани и някои от оцелелите стари къщи в центъра. Дълбоко в следдеветосептемврийския град, макар и потиснат, преддеветосептемврийският продължаваше да съществува.

Върху него стъпи следдесетоноемврийският град, когато, освободили се най-после от съветската диктатура, започнахме да възстановяваме връзките, които тя 45 години по-рано бе прекъснала. Оцелелите къщи, както и фабрики и магазини се върнаха на собствениците им от Царска България. Вестникопродавачите по софийските улици викаха заглавия на възродени вестници, органи на възродени партии… Партерните етажи, които през соца стояха някак безжизнени и недружелюбни,

изведнъж се събудиха и се изпълниха с алъш-вериш, дребни радости, частни инициативи и надежди за бърза печалба

Неспирно се отваряха и затваряха ресторанти и барове, на всеки втори ъгъл се появяваше застрахователна къща или банка, които по масовост на разпространението си можеха да се конкурират само с бинго залите и казината. Можеше, ако не друго, поне да превърнеш мазето си в клекшоп, където направо върху тротоара да продаваш напитки и цигари, шоколади и вафли, сапуни и шампоани…

Но демокрацията - особено след диктатура, която мечтае да се върне, е трудна работа, включително в градската среда. И красивите стари къщи пак се рушаха, макар вече не по идеологически причини, а от обикновена алчност - за да може да се разгърне на тяхно място колкото се може повече застроена площ. РЗП-то се оказа върхова ценност на възникналия в началните години на прехода параикономически елит, чието разговорно име беше “мутри”. Къщите им, приоритетно в полите на Витоша, очаквано бяха в

“мутробарок” и без каквато и

да е грижа за инфраструктура, градоустройствена логика или законови норми. Това въпреки привидните им различия ги правеше подобни, каквито бяха и обитателите им със своите анцузи и ланци, които не можеха да скрият и с надяналите си по-късно “бели якички”.

Новият градски “елит” имаше твърде малко общо с вкуса, възпитанието и мотивите на своите преддеветосептемврийски предци и много повече с комунистическата върхушка - и като икономически произход, и като разбиране за живота. Чрез него тя тихомълком бе исторически амнистирана. Следдеветосептемврийският град във вълни на соцносталгия взе да си връща жителите от панелните комплекси и палатите в мутробарок, но и откъдето и да било другаде, защото тяхната “адресна регистрация” бе в мисленето им.

Повечето жители на третия, следдесетоноемврийския град са млади хора, които като своите дядовци и прадядовци отново свободно пътуват и учат из Европа и Америка

Принадлежат на глобалния свят и следят процесите в него. Имат развита гражданска чувствителност, която периодично ги кара да излизат в триъгълника на властта, за да протестират срещу безобразията ѝ. Придвижват се с метро или колело по новопрокараните велоалеи и пазаруват от ековериги и фермерски пазари. Пред скъпите бутици по “Витошка” предпочитат магазините “Втора употреба” и най-вече онлайн търговията. Те са съвременни хора на нивото на своите връстници от другите европейски столици, но проявяват интерес и внимание към собственото си минало и неговите стойности. Затова например все по-моден става сред младите старият еврейски квартал пред Халите или зад банята, където е въпрос на престиж да отвориш галерия, кафене, ресторант, пекарна…

София днес е три града едновременно и е въпрос на личен избор в кой от тях да живееш. Впрочем под краката на софиянци има и един четвърти, археологически град, който им дава самочувствие в междукултурния диалог на съвременна Европа.

Текстът е част от въведението на главния редактор към септемврийския брой на списание ЛИК под надслов “София от първия трамвай до днес”.