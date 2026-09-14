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Най-продаваното на Алея на книгата в София от „КнигаТа"

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Новата поредица на Елинор Бюканън, която преди броени дни бе продадена на още два езика и вече е любима на читателите в 31 държави, е най-купуваната книга на изминалата есенна Алея на книгата в София от „КнигаТа". Десетки читатели закупиха „Айрис" – историята на първата сестра от поредица „Четирите сестри". А добрата новина е, че вече се превежда втората книга – "Лили. Сестра на лунния камък".

Традиционно за началото на есента, родителите закупиха любимите помагала по математика за 2, 3, 4 клас от екипа на СМГ, начело с Веселин Златилов. Помагалата съдържат примери и задачи, каквито не се решават в клас. Авторите имат дългогодишен опит като учители по математика в Софийската математическа гимназия и като преподаватели в курсовете за подготовка на кандидатстващи в гимназията. Успешно съчетават полезните знания със забавлението.

Сред предпочитаните заглавия бяха и книгите за здраве и дълголетие на проф. Сотир Марчев, романът „Мак" от Иля Велчев, сборникът с разкази „Истински лица" от Лилия Илиева. Вечната детска класика като красив комплект в кутия „Хрониките на Нарния" също очарова малки и по-големи читатели.

„КнигаТа" ще ви очаква и на Панаира на книгата през декември с още повече хубава литература и много нови заглавия.

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