Само на 17 септември специален “24 часа” за колекционери и любознателни!

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Единствено на 17 септември “24 часа” само за колекционери и любознателни!

“България, София те кани” от 17 септември до Коледа - открий места, емоции, вкусове!

Вземи, сгъни, запази, покани приятели и роднини в София!