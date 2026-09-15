Уелският актьор Матю Рис влезе в историята на наградите „Еми“ (Снимки)

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Уелският актьор Матю Рис влезе в историята на наградите „Еми", като стана първият човек, спечелил две награди за главна роля в една вечер.

Рис бе отличен на престижната церемония в САЩ за ролите си в телевизионната комедия със свръхестествена тематика „Заливът на вдовицата" и в психологическия трилър „Звярът в мен".

На сцената Рис посвети втората си награда „на великите и добри хора от Уелс, които ме подкрепиха не по-малко от всеки друг", пише Би Би Си.

„Ние сме малка, но силна нация. Това е невероятно", каза той и добави „Diolch yn fawr iawn" - което означава „много ви благодаря" на уелски.

Сред останалите лауреати на престижните американски телевизионни награди бяха Джин Смарт, Алисън Джани и Стивън Колбер, а на церемонията уважиха покойната Доли Партън и бе връчена специална хуманитарна награда на Майкъл Дж. Фокс.

Рис беше обявен за най-добър главен актьор в минисериала „Звярът в мен", а след това спечели наградата и за най-добър главен актьор в комедията „Заливът на вдовицата".

Малко актьори, сред които Алън Алда, Сали Фийлд, Джон Гудман, Елизабет Мос и Тед Дансън, са били номинирани за две награди за главна роля в една и съща година, но Рис е първият, който успя да спечели и двете.

„Звярът в мен" разказва за скърбяща писателка, в ролята на която влиза Клер Дейнс, която се обсебва от загадъчен нов съсед, заподозрян в убийство.

Сред останалите британски победители беше и неговата колежка от сериала „Заливът на вдовицата" Кейт О'Флин, която бе обявена за най-добра актриса в поддържаща роля в комедията за ролята си на Патриша в сериала за измислен остров, обременен от вековно проклятие. Кейт О'Флин СНИМКА: Ройтерс

„Искам да благодаря на нашия кмет и на всички жители на „Заливът на вдовицата", както пред, така и зад камерата", каза О'Флин.

Тя добави: „Това е ролята на живота ми... Благодаря ви, че се доверихте на това момиче от Ланкашир да изиграе такава дръзка жена като Патриша".

Джин Смарт спечели наградата за най-добра актриса в комедиен сериал за ролята си в петия и последен сезон на „Хитринки". Джин Смарт СНИМКА: Ройтерс

Това е петата награда „Еми", която тя печели за тази холивудска сатира. „Какво приключение беше това!", сподели Смарт и се пошегува, че публиката ѝ е станала на крака само „защото е стара".

Това е осмата награда „Еми" за Смарт, а Алисън Джани от сериала „Дипломатът" също спечели осмата си награда „Еми" в кариерата си, като получи наградата за най-добра актриса в поддържаща роля в драматичен сериал. Алисън Джани СНИМКА: Ройтерс

Смарт и Джани вече изравниха рекорда за най-много актьорски награди в историята, който споделят с Клорис Личман и Джулия Луис-Дрейфъс.

Въпреки предишните си успехи, Джани беше изненадваща победителка в понеделник и заяви, че е била „искрено шокирана" да се наложи над конкуренцията.

Междувременно Рея Сихорн спечели първата си награда „Еми" в кариерата си за най-добра главна актриса в драматичен сериал за „Pluribus" - сериал на Apple TV за една жена, която открива, че почти всички останали хора по света са били завладени от мистериозен вирус на ума. Рея Сихорн СНИМКА: Ройтерс

Сериалът „Пит" спечели наградата за най-добър драматичен сериал, която традиционно се счита за най-престижната награда на вечерта.

А главният актьор в сериала Ноа Уайл също получи статуетката за най-добър главен актьор в драматичен сериал за втора поредна година. Ноа Уайл СНИМКА: Ройтерс

„Аз съм дете на Холивуд. Израснах пред телевизора, а киносалоните бяха моето място за поклонение", каза Уайл пред публиката. „Това е всичко, което някога съм искал да правя, и това е единственият клуб, в който някога съм искал да вляза. Благодаря ви, че ме приехте."

Майкъл Дж. Фокс беше посрещнат с бурни аплодисменти, докато получаваше хуманитарната награда „Боб Хоуп" за своята кампания в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон. Майкъл Дж. Фокс СНИМКА: Ройтерс

65-годишната звезда от „Завръщане в бъдещето", който основа фондацията „Майкъл Дж. Фокс" през 2000 г., каза:

„Когато нещата започнат да стават трудни, ти се появяваш, помагаш, а ако изпиташ малко радост, докато го правиш, това е още по-добре."

Появявайки се в инвалидна количка, той разказа на публиката, че първоначално е пазил в тайна състоянието си, след като е бил диагностициран на 29-годишна възраст.

„Притеснявах се, че това ще се отрази на работата ми и на отношенията ми с публиката, ако те се смеят, когато разберат, че съм болен", каза той.

Но добави:

„В крайна сметка разбрах, че да приемам болестта на Паркинсон не означава, че трябва да се предам пред нея. Това просто означаваше да правя каквото мога за всички, които живеят с тази болест. Затова се заех да се застъпвам за нуждите на пациентите, да събирам средства и да ни тласкам към намирането на лек".

Актрисата Сали Фийлд, която изигра главната роля във филма „Стоманени магнолии" редом с Доли Партън, отдаде почит към звездата на кънтри музиката, която почина миналия месец. Почит към Доли Партън на наградите "Еми" СНИМКА: Ройтерс Сали Фийлд СНИМКА: Ройтерс

Филд описа Партън като „искрена, скромна, подкрепяща и изключително забавна", докато представяше специалното изпълнение на кънтри певицата Реба Макинтайър.

„Тя беше хуманистка, чийто принос е оказал дълбоко влияние в цялата ни страна", каза Филд за Партън, която сама спечели „Еми" през 2021 г.

„Бог да те благослови, Доли Партън, моя приятелко, аз не съм единствената на света, която ще те обича завинаги".

По-рано същата вечер Фийлд спечели наградата за най-добра актриса в минисериал или телевизионен филм за „Remarkably Smart Creatures" - филм на Netflix за октопод, който наблюдава персонала в своя аквариум.

Маколи Кълкин, Ани Мърфи и Дан Леви отдадоха трогателен почит на покойната си колежка от филмите „Сам у дома" и сериала „Шитс Крик" - Катрин О'Хара. Кълкин я спомни като „нашата майка" и каза, че „като добра майка, тя винаги се появяваше, когато я помолех". Маколи Кълкин, Ани Мърфи и Дан Леви СНИМКА: Ройтерс

Позовавайки се на сюжета на филмите от поредицата „Сам у дома", той се пошегува: „Може би ме е забравила... два пъти! Но ние винаги ще я помним."

След това Ноа Кахан изпълни песента „Bridge Over Troubled Water" по време на сегмента в памет на починалите, преди Джейми Ли Къртис да отдаде емоционално почит на актьора и режисьора Роб Райнер.

Райнер, който почина през декември миналата година, получи посмъртно награда „Еми" миналата седмица за гостуването си в сериала „Мечката".