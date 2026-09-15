Вижте най-добре облечените звезди на наградите "Еми" (Галерия)

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Най-големите звезди от телевизионния свят се събраха в понеделник в театъра „Пийкок" в центъра на Лос Анджелис за 78-ата годишна церемония по връчването на наградите „Еми".

Зендая, Селена Гомес, Мариска Харгитай и Никол Кидман заслепиха с впечатляващите си тоалети на червения килим на бляскавото събитие.

30-годишната Зендая доказа, че металическите нюанси са най-актуалната тенденция на вечерта, като привлече вниманието с дръзка сребриста рокля на „Прада" с дълбоко деколте и прическа тип „пикси".

Въпреки че позираше сама на червения килим, съпругът ѝ Том Холанд, на 30 години, по-късно се присъедини към нея в залата, където лъчезарните младоженци гордо показаха сватбените си пръстени.

Актрисата, която беше една от звездите-водещи на вечерта, беше номинирана за наградата за „Най-добра главна актриса в драматичен сериал" за хвалената си роля като Ру Бенет в „Еуфория", но загуби от Реа Сихорн в „Плурибус".

34-годишната Гомес внесе класическия холивудски блясък на празненството с изумителна златиста рокля с огледален ефект на „Луи Вюитон" и диамантени бижута от „Тифани & Ко". Тя премина по червения килим сама, тъй като съпругът ѝ Бени Бланко явно пропусна събитието, на което присъстваха много звезди.

Сериалът ѝ „Убийства в сградата" беше номиниран за „Най-добър комедиен сериал" на церемонията, но загуби от „Заливът на вдовицата".

62-годишната Харгитай, която беше водеща на вечерта, привлече всички погледи с впечатляващото си появяване в блестяща червена рокля с открити рамене от марката Monse. Звездата от „Закон и ред: Специални жертви" беше със съпруга си Питър Херман на червения килим.

Към двойката се присъединиха синът им Андрю (14 г.), дъщеря им Амая (15 г.) и най-големият им син Август (20 г.).

59-годишната Кидман излъчваше вечна елегантност в бяла рокля от „Шанел" с пищна украса от пера в областта на бюста.

Ел Фанинг заложи на аквамаринова рокля от „Ралф Лорън". Към нея се присъедини сестра ѝ, Дакота Фанинг, която заложи на монохромна рокля.

Флорънс Пю внесе чиста енергия на сирена на събитието в зашеметяваща лилава рокля с открити рамене от „Вивиен Уестууд".

Кристен Бел изглеждаше ангелски в ефирна бяла копринена рокля от „Алберта Ферети" с наметка на едно рамо.

Клеър Дейнс внесе нотка от света на висшата мода на червения килим с уникална метализирана рокля с ефектен голям ръкав на едното си рамо. Тя беше придружена от съпруга си Хю Данси.

Сара Мишел Гелар зашемети всички с яркорозовата си рокля и се срещна отново със своя колега от сериала „Бъфи, убийцата на вампири" Дейвид Бореаназ.

Гелар е известна с ролята на Бъфи Съмърс в сериала, излъчван в 144 епизода между 1997 и 2003 г., докато Бореаназ изигра нейния любовник Ангел в 58 епизода от поредицата.

Кери Ръсел изглеждаше зашеметяващо в кожена рокля с открит гръб и връзки на врата. Тя беше придружена от партньора си Матю Рис, който влезе в историята, след като спечели две награди „Еми" за главна роля в една и съща вечер.

Той спечели наградата за „Най-добър главен актьор в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм" за „Звярът в мен" и за „Най-добър главен актьор в комедиен сериал" за „Заливът на вдовицата".

Звездите от „Furious" Еми Росъм и Оливия Мън заслепиха всички в черни рокли.

Джин Смарт впечатли на червения килим, преди да спечели петата си поредна награда за „Най-добра главна актриса в комедия" на церемонията.

Водейки със стил сред първите пристигнали, звездата от „Пит" Суприя Ганеш привлече погледите, появявайки се в романтична копринена рокля в нежно синьо, допълнена с кокетна воланирана пола.

Актрисата от „Мечката" Аби Елиът направи бляскаво влизане на лъскавата церемония в нежна розова рокля в стил бюстие от Erdem и бижута от Дженифър Майер.

Тери Сеймур беше красавицата на бала в ефирна розова рокля с нежни флорални украшения.

Алисън Джани беше въплъщение на чистата холивудска елегантност, когато се появи в впечатляваща черна рокля с екстравагантен акцент от розови пера около деколтето.

Чейс Инфинити пое моден риск с рокля, обсипана със златни мъниста.

Към иконата от „Междузвездни войни" Харисън Форд се присъедини съпругата му Калиста Флокхарт, която носеше яркорозова рокля.

Бъдещият баща Джон Хам гордо позираше заедно с бременната си съпруга Анна Осеола, няколко седмици след като обявиха, че очакват бебе.

Красавицата от „Ангелите на Чарли" Джаклин Смит демонстрира своята младежка външност в зашеметяваща ментова рокля с пера.

Кейли Куоко показа нарастващото си коремче заедно с годеника си Том Пелфри. Бившата звезда от „Теорията на големия взрив" очаква втора дъщеря от Пелфри.

Звездата от „Последната капка" Джесика Белкин заслепи всички в пурпурночервена рокля тип бюстие с ефектни конусовидни чашки.

Красавицата от „Белязаният" Мишел Пфайфър се появи в елегантна черна рокля с блестяща брошка в средата на талията.

Звездата от „Синовете на анархията" Чарли Хънам носеше черен костюм и беше придружен от партньорката си Моргана МакНелис.

Звездата от „NSYNC" Ланс Бас зададе елегантен тон на вечерта, появявайки се в изтънчен тъмносин костюм на „Tommy Hilfiger".

Шабана Азиз внесе стария холивудски блясък на събитието в ослепителна златна рокля.

Звездата от „Д-р Куин, лечителката" Джейн Сеймур направи ослепително впечатление в черно-бяла рокля с мъниста, съчетана с ефектна наметка от пера.

Красавицата от „Спасители на плажа" Брукс Надер беше истинска блондинка-бомба в своя разпален червен тоалет.

Пол Антъни Кели – който изигра ролята на Джон Ф. Кенеди-младши в минисериала „Любовна история" – позира на червения килим заедно със съпругата си Сид Видзишевски-Кели.

Мелиса Ривърс заложи на черна рокля, допълнена със сребърни колиета.

Звездата от „Момчетата" Джаки Тон запали червения килим с блестяща червена рокля с едно рамо.

Моделът Хейли Калил направи грандиозно впечатление в класическа черна рокля.