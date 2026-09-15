Заради сигурността принц Хари и Меган Маркъл смениха училището на децата си

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Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл са прехвърлили децата си в друго училище от съображения за сигурност. Това става само няколко дни след началото на учебната година в Англия, където наскоро се преместиха, съобщиха няколко британски медии, цитирани от Франс прес.

Според тях комисията, отговаряща за сигурността на кралското семейство и публичните личности, разглежда и нивото на полицейска охрана, от което се нуждаят по-малкият син на крал Чарлз Трети и семейството му след завръщането си във Великобритания на 26 август.

Според медиите Хари и Меган са избрали да живеят в Котсуолдс – идиличен район в централната част на Англия, предпочитан от знаменитостите. Те са записали седемгодишния Арчи и петгодишната Лилибет в частно училище, което не бе упоменато.

Според списание "Хелоу" разстоянието до това учебно заведение и голямата натовареност по маршрута са породили опасения по отношение на сигурността, пише БТА.

"Решението да се смени училището на децата беше взето след обсъждане с екипа за сигурност на семейството относно практическите аспекти на настоящата им ситуация", заяви пред списанието говорител на херцога и херцогинята на Съсекс.

Потърсени за коментар, екипът на Хари и Меган не отговори вчера на запитванията на АФП.

През 2020 г. синът на краля и съпругата му се отказаха от кралските си задължения и напуснаха с голям скандал Великобритания, за да заминат за САЩ, на фона на конфликт с кралското семейство.

Тогава те загубиха и постоянната полицейска охрана, на която имаха право, посочва АФП.