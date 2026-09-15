Фестивалът "Вълшебната завеса" ще се проведе от 5 до 9 октомври в Търговище

След като беше отложено през пролетта заради финансови проблеми, но не и отменено, XXV издание на Международния фестивал на спектакли за деца "Вълшебната завеса" в Търговище ще се проведе от 5 до 9 октомври 2026 г. Селекцията остава същата - 12 спектакъла от България, Украйна, Северна Македония и Румъния ще се срещнат с публиката на фестивала, съобщиха домакините от Драматичния теътър в града.

Заглавията са подбрани от театроведа Богдана Костуркова сред предложенията от страната и чужбина. В програмата има и познати приказки, и съвременни истории - спектакли, които търсят различен разговор с детската публика.

Българското участие включва „Магьосникът от Оз", „Аладин и вълшебната лампа", „И ние играем Ромео и Жулиета", „Пожарникарят Стийв", „Бъди ми приятел", „Две калинки", „Сладкопойното магаре", „Снежанка и седемте джуджета" и „Рибарят и златната рибка". Към тях се присъединяват спектакли от Украйна, Северна Македония и Румъния.

Традиционно фестивалът ще има международно жури, което ще определи носителите на отличията за актьорско майсторство, режисура, сценография и музика. Програмата включва още образователни работилници за деца.

"Съществуването и провеждането на фестивала „Вълшебната завеса" е мисия за нашия театър и ние правим всичко възможно той да има своето 25-то, юбилейно издание. Тази година то е възможно благодарение на подкрепата на община Търговище и на всички наши партньори, дарители и спонсори, които вярват в значението на фестивала за децата и за културния живот на града", казва директорът на Драматичен театър - Търговище Надя Асенова.