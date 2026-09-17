Над 700 събития в културния календар на София, гледат ги 25 млн. души

Повече от 130 прояви в кварталите, грандиозно светлинно шоу днес - подарък за празника

Над 700 събития в различни жанрове и локации, обединени в културния календар на София, и над 2,5 милиона души годишно, които ги посещават. А интересът към общинската програма "Култура" достигна рекордните 467 кандидатури за 2027 г.

Тези числа показват една важна промяна - все повече хора търсят концерти, театър, фестивали, изложби и събития в София, а все повече артисти и организации искат да създават култура за тази жадна публика. Енергията личи и в начина, по който се случва – в големите сцени и независимите пространства, в центъра и кварталите, в залите, парковете, площадите и градската среда, казва зам.-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова.

Зам.-кметът по култура и туризъм на София Ирина Дакова СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Рекорден интерес

Културният календар на Столичната община се превърна в платформа за стотици преживявания през цялата година, като значителна част от тях вече се случват извън традиционния културен център. През 2025 и 2026 г. над 130 събития от културния календар "влязоха" в различни квартали с музика, театър, литература, изложби и инициативи за местните общности.

Интересът идва и от самия сектор - предложенията по програма "Култура" тази година са рекорден брой от създаването й насам. Обхващат театър, музика, танци, визуални изкуства, литература и четене, културно наследство, международни партньорства и инициативи, свързани с ЮНЕСКО. Това е силен знак за активността на хората, които създават култура в София, и желанието им да достигат до нови публики, отчита Дакова. Културният календар дава възможност на различните организации и артисти да достигат до своите публики на различни пространства, превръщайки културата в естествена част от градския живот.

София - сцена за голямото изкуство

В същото време София привлича събития и артисти от световна величина. През 2025 г. България за първи път прие световния конкурс за млади оперни певци "Опералия", а журито беше оглавено от Пласидо Доминго.

Над 7000 зрители се насладиха на "Гала в София" пред "Св. Александър Невски", събрала на една сцена Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Соня Йончева.

Операта излезе и извън традиционните си пространства чрез "Опера на площада" и "Музи на водата", а A to JazZ и Sofia Live Festival превърнаха българската столица в сцена за международни музикални имена.

A to JazZ е едно от любимите събития на софийската публика. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

"Тези събития поставят града в международния културен календар, но също така дават възможност на софиянци да срещат голямото изкуство близо до дома си", подчертава Дакова.

Столицата празнува в светлина

От днес до 20 септември Столичната община обединява сили с LUNAR за провеждането на най-големия в света конкурс за имерсивен видеомапинг.

Ларгото ще оживее чрез светлина, музика и дигитално изкуство. Едно от най-разпознаваемите пространства в София, в което историята на града е буквално пред очите ни, ще се превърне в сцена за съвременно изкуство, вдъхновено от темата "Градски пулс". Познатите сгради ще изглеждат по нов начин. Светлината ще се срещне с историята, дигиталното изкуство – с архитектурата, а градът ще се превърне в преживяване, казва зам.-кметът по култура и туризъм на столицата.

Столичната община и LUNAR искат да подарят на София празник, който се усеща в целия град – светлини, красота, музика и градски пулс. Празник, който събира хората навън и им дава възможност да видят познатите места по нов начин.

Поглед към 2027 г.

Пред София вече стои и следващ голям повод да разкаже своята история. През 2027 г. България ще отбележи 20 години от членството си в Европейския съюз. За София това е възможност да погледне към тези две десетилетия през своята история – като европейска столица, която пази паметта си, отваря се към света и продължава да създава.

Фестивалът “Реките на София” събира всяка година голяма публика. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Културата е начинът, по който един град помни, празнува, създава и гледа напред. А София има все повече поводи да прави всичко това заедно - по улиците и площадите, в залите и музеите, в кварталите и парковете, подчертава Ирина Дакова.