11 израелски актьори са у нас за филма на Севда Шишманова за атентата в Бургас

11 израелски актьори пристигнаха за снимките на игралния филм "Парчета живот", които продължават в Бургас. Актьорите Адам Авидан, Ноам Имбар, Моран Розенблат, Давид Екбар и Ноам Кармели Петима са в ролите на загиналите по време на атентата през 2012 г. израелски туристи. Звездата на израелската музикална сцена Елиша Банай пресъздава образа на един от оцелелите след взрива, а в останалите роли са Том Грациани, Нета Емануел, Нива Алуш и двама актьори с палестински произход Минас Курани и Лийн Азем. Те ще си партнират с българските актьори Захари Бахаров, който е в ролята на загиналия български шофьор на автобуса и Ахмед Юмер, в ролята на атентатора.

Игралният филм "Парчета живот" е авторски проект на Севда Шишманова (режисьор и сценарист) и разказва за атентата, като проследява личните истории в последните 24 часа от живота на загиналите и атентатора, които се засичат в точката на смъртта. Шишманова, която е била кореспонтент на БНТ от военни зони коментира: „Когато след атентатите на 11 септември в Ню Йорк се оказах в Куета, щаб квартирата на Ал Кайда, нямаше как да знам, че 25 години по-късно по същото време ще снимам игрален филма за атентат, който се случи в България. Зрителите трябва да усетят, че няма големи и малки атентати, когато тероризмът отнема уникалните светове на невинни хора." Севда Шишманова

Подготовката на актьорите за снимачния процес тя провежда в Тел Авив. Героите ще говорят във филма на своя език иврит, а репетициите са завършени непосредствено преди началото на снимките, като в процеса на работа с израелските актьори е ангажирана като асоцииран режисьор Сара Бозаков.

Първата част на филма е заснета в Бургас и Якоруда точно преди година, като ролята на българския следовател пресъздава актьорът Самуел Финци, на следствения фотограф Калоян Трифонов, а на командира на израелските служби ЗАКА Шимон Мимран.

Снимките на продукцията ще завършат в Израел. Продуценти на филма са "Ред Карпет", Веселка Кирякова и "Майндстрийм Продакшънс", Георги Скерлев. Оператор на филма е Калоян Божилов, съсценарист Милена Петрова, режисьор по монтажа Зорица Коцева, арт дизайнер Виктор Андреев, композитор Петър Дундаков, костюмограф Кирил Наумов, грим Марина Бошнакова.

"Парчета живот" е финансиран от Националния Филмов Център, в ко-продукция с БНТ, "Фалкънунг Студио", 2Pilots Filmproduction DmbH (Германия) и се реализира с подкрапата на „Фонд Култура" на община Бургас, община Поморие и община Якоруда. От израелска страна партньор е филмовата компания MK Production.