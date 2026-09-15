Клас, седни!

Петима министри - настоящи, бивши и бъдещи, бяха подложени на стрес тест от Марта Вачкова

60 на сто успеваемост или вероятност за бъдеща такава прогнозира педагог, чиято класна стая бе окупирана от един особен клас.

Марта Вачкова подложи на стрес тест настоящи, бивши и бъдещи министри при откриването на новата сграда на Първа частна математическа гимназия в “Тех Парк” в София. Актрисата настоя да бъдат проверени знанията и активността на петима настоящи, бивши и бъдещи министри пред черната дъска, която всъщност вече е бяла.

Не за първи път заедно, но за първи път на ученически чинове седнаха двама министри на културата - Евтим Милошев и Владимир Пенев, на външните работи - Соломон Паси, на икономиката - Трайчо Трайков, и на евроинтеграцията - Гергана Паси.

За да повдигнат образователното ниво на класа, към тях се присъединиха три редови отличнички - продуцентът и режисьор Христина Апостолова, журналистът и издател Венелина Гочева и актрисата подстрекател Марта Вачкова. На въпроса кой е подготвен пръв да излезе пред дъската, от общо 8 присъстващи петима вдигнаха ръка, а останалите трима бяха в бойна готовност за подсказване. Христина Апостолова крепи на раменете си геоида - макет на елипсовидната реална форма на Земята. Помагат й Соломон Паси, Владо Пенев, Гергана Паси и Марта Вачкова. ПРОДУЦЕНТ НА СНИМКАТА: МАРТА ВАЧКОВА

Ученикът Соломон прикри закъснението за часа с оправдание, че носил на ръце не съученичката си Гергана, а геоид - макет на елипсовидната реална форма на Земята. В този момент в класната стая настъпи обичайният хаос от спорещи и несъгласни с неговата теза и действия ученици.

“Не ми харесва този клас - всеки има свое мнение и държи да се изкаже!”, сложи финал на часа по продуцентски министърът на културата Евтим Милошев и поведе класа към геоида.

