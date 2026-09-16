"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Играта дебютира на 23 септември под надслов „Всичко е коз с БЕЛОТ“

Стратегия, наддаване и майсторство - трите елемента, около които е изградена ексклузивната „Мисия Белот”, с която BET.bg посреща дебюта на Белот в платформата си на 23 септември в 10:00 ч.

Мисията е създадена специално за големия старт и предвижда специални изненади и награди още от първото раздаване на масата. Цялата подгряваща кампания върви под надслов „Всичко е коз с БЕЛОТ”.

С появата на Белот след Свара и Табла BET.bg разширява предлагането си в сегмента на традиционните игри с карти. От компанията обещават автентична атмосфера, висока динамика и напрежение до последната ръка.

Първият анонс е насрочен за 23 септември.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.