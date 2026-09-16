Какво събира на едно място петима герои от коренно различни светове? Отговорът дойде с мащабния старт на кампанията „Новата игра на Шампиона“, която Palms Bet представи на 14 септември. Проектът разкрива пет последователни етапа, всеки от които носи собствено лице и милиони възможности.

В центъра на идеята застават Мартин Чой, Нора Недкова, Златка Димитрова, Теодор Венков - Чикагото и Фики Стораро. Яркият контраст между тях е сред най-силните акценти в кампанията.

Динамиката на Мартин Чой поставя началото с адреналина и състезателния дух, познати от моторната писта. Следват блясъкът на Нора Недкова и категоричният характер на Златка Димитрова, които надграждат историята с индивидуалност и отличителен стил. Теодор Венков - Чикагото сменя ритъма, внасяйки познатия си хумор и настроение, докато Фики Стораро застава в центъра на финалната част с енергията на голямата сцена. Всеки от петимата участници има ясно определена роля в това да превърне отделните фази на кампанията в истинско шоу.

Петте стъпки са замислени като цялостно предизвикателство - последователно пътешествие, в което всяка фаза отключва своя собствена атмосфера, специални изненади и акценти, вдъхновени от съответната звезда. Преминаването през всеки отделен етап е ключово за потребителя, за да се потопи напълно в мащаба на кампанията и да изпита всичко, което тя предлага.

И ако преди старта въпросът беше какво може да свързва толкова различни личности, отговорът вече е ясен - петте стъпки на Шампиона, които тепърва ще разкриват своите изненади.