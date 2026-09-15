Кой мина 9000 км и два полета с 15 часа транзит, за да е на първия учебен ден на дъщеря си

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9000 км, два полета, 15 часа транзит, за да пристигна навреме за първия учебен ден на моето съкровище. Това написа вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев към снимката, на която гордо позира със своята дъщеря. Той бе на работно посещение в Джакарта, но стигна навреме, за да види с очите си как момиченцето му прекрачва училищния праг.

"Първите седем години - отметнати. Каквото сме могли като родители, сме го направили. Каквото не сме могли - дано не е било много важно. Оттук започват едни много важни години. Не толкова заради оценките, тетрадките, контролните и онова мистериозно „нямахме домашно", което всички родители рано или късно ще чуем.

А защото сега започва голямото омагьосване. Омагьосването по знанието. По любопитството. По света. По това да искаш да разбереш, а не просто да знаеш", написа певицата Алекс Раева, чиято дъщеря Лия тази година е първокласничка.

Алекс Раева с дъщеря си Лия на първия учебен ден

Народната певица Николина Чакърдъкова също изпрати първокласник. По традиция тя лисна вода, за да върви гладко учението на нейния внук Христо.

Николина Чакърдъкова на първия учебен ден на внука си Христо

Първокласничка тази година е и дъщерята на Деси Цонева. Тя заведе момиченцето си Бианка до училищния праг заедно със съпруга си и тримата заедно позираха усмихнати за снимка.

Деси Цонева с дъщеря си Бианка, която тази година е в първи клас.