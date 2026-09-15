Кой мина 9000 км и два полета с 15 часа транзит, за да е на първия учебен ден на дъщеря си

9000 км, два полета, 15 часа транзит, за да пристигна навреме за първия учебен ден на моето съкровище. Това написа вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев към снимката, на която гордо позира със своята дъщеря. Той бе на работно посещение в Джакарта, но стигна навреме, за да види с очите си как момиченцето му прекрачва училищния праг.
"Първите седем години - отметнати. Каквото сме могли като родители, сме го направили. Каквото не сме могли - дано не е било много важно. Оттук започват едни много важни години. Не толкова заради оценките, тетрадките, контролните и онова мистериозно „нямахме домашно", което всички родители рано или късно ще чуем.
А защото сега започва голямото омагьосване. Омагьосването по знанието. По любопитството. По света. По това да искаш да разбереш, а не просто да знаеш", написа певицата Алекс Раева, чиято дъщеря Лия тази година е първокласничка.
Народната певица Николина Чакърдъкова също изпрати първокласник. По традиция тя лисна вода, за да върви гладко учението на нейния внук Христо.
Първокласничка тази година е и дъщерята на Деси Цонева. Тя заведе момиченцето си Бианка до училищния праг заедно със съпруга си и тримата заедно позираха усмихнати за снимка.