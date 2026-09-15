Стотици на изложбата на Павел Койчев

С бурни аплодисменти бе открита тази вечер изложбата на големия Павел Койчев в пространствата на Софийската градска художествена галерия. Тя бе под надслов: "Четирите елемента" и включваше скулптурни инсталации на над 30 фигурални елемента. Изложбата бе съпътствана и от документален филм за нейното създаване с режисьор и оператор - актьорът Стефан Н. Щерев. Има и албумно издание.

Скулптурите изглеждаха като живи Снимка: Велислав НИКОЛОВ

"Павел Койчев е човек с изключителен талант и с неговата изложба "Четирите елемента" ни показва битката между стихиите, която води до равновесие на материята, което всички ние търсим. Искам да пожелая на него и СГХГ много посетители и следващата изложба да се нарече "Петият елемент" - да сложим душата, емоцията и културната искрица, която обединява останалите четири елемента". Това каза министърът на културата Евтим Милошев, който откри изложбата.

Изключителният Павел Койчев работи с куратор Иво Милев Снимка: Велислав НИКОЛОВ

За Павел Койчев най-важното винаги е била формата - формообразуването и метаморфозата. Да създава форми, да ги поставя в естествена среда и да ги конфронтира с нея е неговото занятие. Присъстващи в ландшафта или в градска среда, неговите творения изглеждат като пришълци – в своите обиталища, летящи или приводнени къщи; пасажи от риби, които напускат водната си среда и търсят своя маршрут по сушата; стада, излезли на своята водна паша; биволици, неуспели да влязат в концертната зала... Пришълци в един непознат свят, на които съчувстваме.

Изложбата в СГХГ бе посетена от стотици зрители Снимка: Велислав НИКОЛОВ

"Пространството няма нужда от нас", казва Павел Койчев. Възможни, алтернативни форми в един свят на необходимости. Единственото, което изобщо може да се противопостави на този свят, са човешкото въображение и актът на творчество.

Дъжд от тавана се изсипа върху инсталацията, а зрителите посрещнаха идеята с аплодисменти Снимка: Владислав НИКОЛОВ

Някога, в една по-поетична визия за космоса, четири елемента изграждат света и човека: идеите за огън, вода, земя и въздух, които търсят форми, за да се проявят.

Противоречиви, изключващи се една друга – в проявените си форми те се успокояват и примиряват. Освободени от тях, те се превръщат в стихии. Светът се крепи на тази удържана във форми вътрешна динамика. Равновесието, запазващо света ни, е толкова крехко. А ние сме принудени да живеем в свят на сътрудничество. Всъщност това е самата идея на тази изложба...

Куратор на изложбата е Иво Милев.

Министър Милошев откри изложбата Снимка: Автор

Можете да я разгледате до 8 ноември.