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Христо Мутафчиев след инцидента: По-жив съм отвсякога

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Христо Мутафчиев и Стефан Цанев СНИМКА: Фейсбук/Hristo Mutafchiev

Приятели, искам да ви поздравя с една снимка от днес. Добре съм. По-жив съм отвсякога, напук на всички спекулации. Това пише в своя фейсбук публикация председателят на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев. Той публикува две снимки, на които е с големия драматург, поет и писател Стефан Цанев. 

"Извинявам се на публиката за отменените представления! Скоро ще се видим отново в театъра.

А сега един стих от моя приятел на снимките:

Ако не бях се сблъскал

с подли хора,

добрите нямаше да оценя.

Ако не беше мракът,

нямаше да имаме

понятие за светлина.

От враговете си,

от подлеците,

от озверените глупци

аз взех най-мъдрите уроци.

Благодаря ви,

подлеци!

Стефан Цанев", пише още шефът на САБ.

Миналата седмица той отмени своя моноспектакъл "Плач на ангел" заради инцидент.

"Скъпи приятели, поради лек неочакван инцидент се наложи да отменя представлението си в Балчик тази вечер. Всичко е наред. Благодаря ви за интереса.Надявам се да се видим в най-скоро време", написа тогава актьорът в социалната мрежа.

Христо Мутафчиев и Стефан Цанев СНИМКА: Фейсбук/Hristo Mutafchiev

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