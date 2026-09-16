ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокурорската колегия на ВСС прие доклади за оценк...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23568845 www.24chasa.bg

Звездни имена идват на Фестивала на Стоте войводи в Сливен

Ваньо Стоилов

[email protected]

1436
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Община Сливен

Фестивалът на Стоте войводи е на 18 и 19 септември в Градската градина на Сливен. Входът е свободен, съобщават от общината.

Организаторите обещеват два дни музика, танци, вкусна храна и настроение. На празника идват популярни изпълнители като Веселин Маринов, Вениамин, Борис Солтарийски, Гъмзата, Марсо и Елизабет. 

Първият фестивален ден – 18 септември, ще бъде посветен на българските традиции и съвременната музика. Програмата ще започне със самодейни състави и Ансамбъла за народни песни и танци – Сливен. По-късно на сцената ще излязат Борис Солтарийски и Гъмзата Брас Шоу.

На 19 септември музикалната програма продължава с Елизабет, позната от „Гласът на България" и националната селекция за „Евровизия", както и с Вениамин – победител в „Като две капки вода". Участие ще има и Марсо от Murda Boyz.

Кулминацията на втория фестивален ден ще бъде концертът на Веселин Маринов.

Освен музикалната програма, през двата дни посетителите ще могат да се срещнат с производители от Сливен и региона и да опитат разнообразни кулинарни предложения. Фестивалът ще събере на едно място музика, местни вкусове, традиции и съвременна градска атмосфера.

Снимка: Община Сливен

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание