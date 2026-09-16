Звездни имена идват на Фестивала на Стоте войводи в Сливен

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Фестивалът на Стоте войводи е на 18 и 19 септември в Градската градина на Сливен. Входът е свободен, съобщават от общината.

Организаторите обещеват два дни музика, танци, вкусна храна и настроение. На празника идват популярни изпълнители като Веселин Маринов, Вениамин, Борис Солтарийски, Гъмзата, Марсо и Елизабет.

Първият фестивален ден – 18 септември, ще бъде посветен на българските традиции и съвременната музика. Програмата ще започне със самодейни състави и Ансамбъла за народни песни и танци – Сливен. По-късно на сцената ще излязат Борис Солтарийски и Гъмзата Брас Шоу.

На 19 септември музикалната програма продължава с Елизабет, позната от „Гласът на България" и националната селекция за „Евровизия", както и с Вениамин – победител в „Като две капки вода". Участие ще има и Марсо от Murda Boyz.

Кулминацията на втория фестивален ден ще бъде концертът на Веселин Маринов.

Освен музикалната програма, през двата дни посетителите ще могат да се срещнат с производители от Сливен и региона и да опитат разнообразни кулинарни предложения. Фестивалът ще събере на едно място музика, местни вкусове, традиции и съвременна градска атмосфера.